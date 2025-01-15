Норвежец Сёрум выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум выиграл индивидуальную гонку на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.
Сёрум прошел дистанцию за 47 минут 30.0 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В сезоне-2023/24 он дважды завоевывал место на подиуме, оба раза завершив гонку с третьим результатом. Сёрум дважды побеждал в прошлом сезоне Кубка мира в составе эстафетных команд.
Второе место занял француз Эмильен Клод. Он уступил лидеру 52.1 секунды и также не совершил осечек в стрельбе. Тройку призёров замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев, проигравший Сёруму 56.8 секунды и допустивший один промах.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.