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Норвежец Сёрум выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Эта первая победа в рамках Кубка мира в карьере 26-летнего биатлониста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: СБР

Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум выиграл индивидуальную гонку на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Сёрум прошел дистанцию за 47 минут 30.0 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В сезоне-2023/24 он дважды завоевывал место на подиуме, оба раза завершив гонку с третьим результатом. Сёрум дважды побеждал в прошлом сезоне Кубка мира в составе эстафетных команд.

Второе место занял француз Эмильен Клод. Он уступил лидеру 52.1 секунды и также не совершил осечек в стрельбе. Тройку призёров замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев, проигравший Сёруму 56.8 секунды и допустивший один промах.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.