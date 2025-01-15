Норвежец Сёрум выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Сёрум прошел дистанцию за 47 минут 30.0 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В сезоне-2023/24 он дважды завоевывал место на подиуме, оба раза завершив гонку с третьим результатом. Сёрум дважды побеждал в прошлом сезоне Кубка мира в составе эстафетных команд.