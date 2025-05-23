«Мы не тупее других». Ишмуратова — о спортсменах в Госдуме

«Я приветствую, когда спортсмены идут в Госдуму. Я считаю, что мы не тупее других людей — врачей, юристов и так далее. Если кто-то имеет другую точку зрения, то, как говорится, это их мнение. Единственное, конечно, совмещать работу в Госдуме и активный спорт невозможно, потому что нужно проводить действительно серьезную работу.
Считаю, что спортсмены, тем более олимпийские чемпионы, заслужили это право. Они с детства работали, добивались своего имени, прославляли нашу страну. Я считаю, что это не хуже, чем космонавты, юристы, бизнесмены. Я бы даже сказала, что иногда это более правдивые и независимые люди в плане бизнеса, которые будут претворять свои положительные идеи в жизнь и помогать нашей стране становиться лучше», — сказала Ишмуратова.
В состав Государственной думы Российской Федерации VIII созыва входят многие известные в прошлом спортсмены. Среди них — бывшие чемпионы мира по боксу Николай Валуев и Дмитрий Пирог, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.
В декабре 2007 года, спустя полтора года после завершения карьеры, Ишмуратова была избрана в состав Государственной думы Российской Федерации V созыва.