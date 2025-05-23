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Фуркад отреагировал на то, что ему передали золото Устюгова

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал факт присвоения ему золота масс-старта Олимпиады 2010 в Ванкувере, которое было отобрано у Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Французский биатлонист, 13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад заявил, что испытывает двоякие чувства по поводу присвоения ему золота Олимпиады-2010.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК. С другой стороны, возможность победить на трех разных Играх значит для меня очень много с точки зрения того, что я могу оставить след в своем виде спорта. Если я и горжусь, то только тем, что выиграл золотые медали на трех разных Олимпийских играх, так что для меня это большое достижение», — приводит слова Фуркада La Depeche.

Напомним, Евгений Устюгов был лишен золота и бронзы Олимпиады 2010 года (масс-старт и эстафета), двух серебряных медалей ЧМ-2011, а также золота Сочи-2014 в эстафете.

22 мая Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов из-за аномальных показателей биологического паспорта.