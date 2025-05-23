Фуркад отреагировал на то, что ему передали золото Устюгова

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК. С другой стороны, возможность победить на трех разных Играх значит для меня очень много с точки зрения того, что я могу оставить след в своем виде спорта. Если я и горжусь, то только тем, что выиграл золотые медали на трех разных Олимпийских играх, так что для меня это большое достижение», — приводит слова Фуркада La Depeche.