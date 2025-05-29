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Союз биатлонистов России сократил число гонок в новом сезоне

Количество стартов в календаре биатлонного сезона‑2025/26 для взрослых спортсменов составит 40, что на 5 меньше, чем в прошедшем, сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Минспорта Беларуси

Общее количество гонок в предстоящем сезоне будет сокращено с 45 до 40, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Биатлонный сезон-2025/26 стартует 1 сентября первым этапом Кубка Содружества на лыжероллерах.

«Прежде всего, мы прислушались к мнению спортсменов и тренеров и в новом сезоне сократили количество гонок у взрослых с 45 до 40. В прошедшем сезоне принять участие во всех личных гонках сумела только одна спортсменка — Тамара Дербушева. У мужчин таким достижением похвастаться не может ни один. Мы даже сочли нужным отметить Тамару специальным призом “Железная леди”, который недавно вручили ей на церемонии в Москве, посвященной подведению итогов сезона», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

Российские биатлонисты отстранены от турниров международной федерации с 2022 года и соревнуются между собой и спортсменами из Беларуси.