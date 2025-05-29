Союз биатлонистов России сократил число гонок в новом сезоне

«Прежде всего, мы прислушались к мнению спортсменов и тренеров и в новом сезоне сократили количество гонок у взрослых с 45 до 40. В прошедшем сезоне принять участие во всех личных гонках сумела только одна спортсменка — Тамара Дербушева. У мужчин таким достижением похвастаться не может ни один. Мы даже сочли нужным отметить Тамару специальным призом “Железная леди”, который недавно вручили ей на церемонии в Москве, посвященной подведению итогов сезона», — приводит слова Майгурова сайт СБР.