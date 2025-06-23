В Германии умер самый известный биатлонный болельщик

Штарке выделялся своей массивной зимней шапкой, украшенной большим количеством биатлонных значков, которые он собирал во время путешествий. За 28 лет их накопилось порядка 400 штук, из-за чего вес шапки превышал три килограмма. В какой-то момент у операторов стало традицией показывать Штарке крупным планом во время каждой трансляции, а у других болельщиков — фотографироваться с ним на память. Норберт просил за фото символическое вознаграждение в один евро — таким образом он окупал расходы на свои поездки, а оставшиеся деньги тратил на развитие юношеского биатлона в Германии.