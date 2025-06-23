В Германии умер самый известный биатлонный болельщик

«20 июня 2025 года мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте 84 лет. Он много десятилетий служил нашему клубу, сформировал его и показал, что составляет нашу клубную жизнь. Особенно ему была дорога наша молодежная секция. Наши мысли с его семьей и друзьями», — сказано в заявлении кельнского клуба по настольному теннису, который основал Штарке.
В 1992 году уроженец Кельна Норберт Штарке, работавший таможенником, вышел на пенсию и начал посещать все крупные биатлонные соревнования. Как минимум дважды он побывал в России — в 2011 году на чемпионате мира в Ханты-Мансийске и в 2018 году на этапе Кубка мира в Тюмени.
Штарке выделялся своей массивной зимней шапкой, украшенной большим количеством биатлонных значков, которые он собирал во время путешествий. За 28 лет их накопилось порядка 400 штук, из-за чего вес шапки превышал три килограмма. В какой-то момент у операторов стало традицией показывать Штарке крупным планом во время каждой трансляции, а у других болельщиков — фотографироваться с ним на память. Норберт просил за фото символическое вознаграждение в один евро — таким образом он окупал расходы на свои поездки, а оставшиеся деньги тратил на развитие юношеского биатлона в Германии.
До 2020 года Штарке старался посещать все европейские этапы Кубка мира, но затем из-за проблем со здоровьем был вынужден приостановить свои поездки. В последние годы жизни влюбленный в биатлон немец проводил различные фан-мероприятия у себя дома.