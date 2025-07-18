Латвийский тренер дисквалифицирован за нападение на биатлониста

Илмарсу Брицису запрещено участвовать в любых мероприятиях по биатлону с 17 июля 2025 года по 18 января 2026 года.
«В результате проведенного расследования Брицис признал ответственность за физические действия, нарушившие ключевые положения кодекса честности IBU, включая требования к профессиональному и уважительному поведению, а также запрет на физическое насилие и действия, угрожающие безопасности других лиц. Нарушение связано с физическим конфликтом с участием спортсмена в период проведения турнира. Брицис полностью сотрудничал с BIU в ходе расследования, и это было учтено при определении санкции», — говорится в заявлении.
В феврале во время чемпионата мира 2025 года, который проходил в швейцарском Ленцерхайде, Брицис пришел в гостиничный номер спортсмена, обвинил его в краже лыж и избил. Во время драки тренер разбил ему нос и сломал палец. Расторгуев заявил, что Брицис был в «неадекватном состоянии» и отказался возвращаться в сборную, пока он не покинет тренерский штаб.
Латвийская федерация биатлона (LBF) потребовала от обоих участников конфликта письменное объяснение ситуации. Полиция Латвии начала проверку инцидента. Позднее Латвийский олимпийский комитет (LOK) сообщил, что получил от Брициса заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.
Брицис является самым титулованным латвийским биатлонистом за всю историю. На его счету две бронзовые медали чемпионатов мира (2001, 2005) и семь подиумов на этапах Кубка мира. Брицис закончил спортивную карьеру в 2018 году в возрасте 47 лет и перешел на тренерскую работу.
Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте и финишировал четвертым в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2024 года в Нове-Место. Также 36-летний биатлонист является двукратным чемпионом Европы (2014, 2018).