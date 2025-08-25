Тренер сборной России по биатлону рассказал о срыве сбора в Армении

«Июльский сбор в Цахкадзоре сорвался, так как армянская сторона не дала разрешения на ввоз оружия, поэтому июльский сбор мы провели в Тюмени, а августовский — в Сочи. На данный момент мы обеспечены патронами полностью. Их нам привезли сейчас на сбор в Сочи. 7 сентября мы приезжаем на сбор в Красноярск, где выступим на первенстве России», — приводит слова Брагина «РБ Спорт».