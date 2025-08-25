Тренер сборной России по биатлону рассказал о срыве сбора в Армении

Старший тренер сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал, почему национальная команда провела сборы внутри страны.
«Июльский сбор в Цахкадзоре сорвался, так как армянская сторона не дала разрешения на ввоз оружия, поэтому июльский сбор мы провели в Тюмени, а августовский — в Сочи. На данный момент мы обеспечены патронами полностью. Их нам привезли сейчас на сбор в Сочи. 7 сентября мы приезжаем на сбор в Красноярск, где выступим на первенстве России», — приводит слова Брагина «РБ Спорт».
Напомним, юниорское первенство России по биатлону пройдет в Красноярске c 24 по 29 сентября. В программе соревнований спринт-кросс и индивидуальная гонка, спринт и эстафета на лыжероллерах. Сезон биатлонистов стартует с 1 сентября. Спортсмены будут бороться в рамках Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата России. С 1 по 8 сентября стартует этап Кубка Содружества в Сочи. Предварительный календарь уже есть, однако информация обновляется, поскольку в расписании планируются Гонка чемпионов в Рязани и этапы Международной лиги клубного биатлона.