Биатлонистка Симон призналась в краже в суде

В пятницу 29-летняя спортсменка предстала перед судом в Альбервилле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили три человека, в том числе и другая биатлонистка французской сборной Жюстин Бреза-Буше. Именно она в 2022 году подала в суд две жалобы о том, что с ее кредитной карты была совершена покупка техники без ее ведома. В сумме, Симон потратила около 1000−1200 долларов, чтобы купить желаемое с карты коллеги.