Биатлонистка Симон призналась в краже в суде

Французская биатлонистка призналась в совершении кражи кредитной карты во время сборов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французская биатлонистка, 10-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Жюлья Симон заявила, что ею действительно была совершена кража кредитной карты во время тренировочного сбора французской национальной команды по биатлону в Норвегии в 2021 году.

«Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации. Я не могу объяснить свои мотивы, не могу осознать это», — приводит Le Dauphine Libere слова Симон.

В пятницу 29-летняя спортсменка предстала перед судом в Альбервилле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили три человека, в том числе и другая биатлонистка французской сборной Жюстин Бреза-Буше. Именно она в 2022 году подала в суд две жалобы о том, что с ее кредитной карты была совершена покупка техники без ее ведома. В сумме, Симон потратила около 1000−1200 долларов, чтобы купить желаемое с карты коллеги.

Биатлонистка принесла извинения потерпевшим. Прокурор потребовал в качестве меры пресечения избрать условное тюремное заключение и штраф в размере 20 тысяч евро.

Отметим, что до заседания 24 октября французская спортсменка вину полностью отрицала, из-за чего следствие длилось несколько лет, с 2022 года.