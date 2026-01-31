День в истории: 31 января 1950 года родился советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Николай Круглов

О Круглове старшем и его сыне и тезке Николае Николаевиче Круглове в 2014 году вышел на большие экраны фильм под названием «Чемпионы». Именно тогда большому зрителю стала известна трогательная история из жизни этой семьи. Николай Константинович, прошедший сам все тяготы и прелести профессионального спорта отдал на биатлон своего сына и чтобы финансировать его подготовку продал свою олимпийскую золотую медаль 1976 года. Спустя годы сын нашел и выкупил награду отца, которая была дорога его сердцу, но любовь к сыну оказалась сильнее.