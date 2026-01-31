День в истории: 31 января 1950 года родился советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Николай Круглов

Круглов был ценным кадром в биатлоне 60−70-х 20-го века. Тогда спортсменам этого вида спорта только ввели дисциплину командной эстафеты, куда нужны были атлеты, которые прежде всего смогут быстро и долго бежать. Именно такими были те, кто сначала занимался лыжами.
Николай Константинович — двукратный олимпийский чемпион по биатлону (1976), а также трехкратный чемпион мира. Круглов стал известен благодаря победам в эстафетах и индивидуальных гонках на крупнейших международных турнирах. В 1976 году он завоевал золото в индивидуальной гонке и эстафете. После завершения карьеры стал тренером и преподавателем. Он также награжден орденом «Знак Почёта» и является почетным гражданином Нижнего Новгорода.
О Круглове старшем и его сыне и тезке Николае Николаевиче Круглове в 2014 году вышел на большие экраны фильм под названием «Чемпионы». Именно тогда большому зрителю стала известна трогательная история из жизни этой семьи. Николай Константинович, прошедший сам все тяготы и прелести профессионального спорта отдал на биатлон своего сына и чтобы финансировать его подготовку продал свою олимпийскую золотую медаль 1976 года. Спустя годы сын нашел и выкупил награду отца, которая была дорога его сердцу, но любовь к сыну оказалась сильнее.