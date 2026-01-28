Ричмонд
«Если допинг, то такой». Лукашенко подарил сборной Беларуси сало

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал белорусским биатлонистам набор продуктов. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

На минувших выходных Антон Смольский, Степан Данилов, Анна Сола и Динара Смольская в составе команды сборная Белоруссии-1 выиграли смешанную эстафету на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходил в спортивном комплексе «Раубичи» под Минском.

Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с победой на домашнем этапе и передал им угощения, в числе которых были сало, хлеб, мед, сладости и набор белорусских продуктов.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456244952.

«Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только таким», — отметила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Антон Смольский от лица всей команды поблагодарил Лукашенко за угощение и внимание, которое он уделяет белорусскому биатлону.

«Поддерживает нас, переживает за нас, дает нам напутственные слова, которые, я уже говорил, выравнивают осанку и мотивируют к победам. Поэтому огромная благодарность за то, что он следит за нами, переживает, болеет за нас», — сказал Смольский.

Пятый этап Кубка Содружества пройдет в Сочи с 11 по 15 февраля. Финальный этап кубка состоится 3—5 апреля в Мурманске.