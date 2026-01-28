«Если допинг, то такой». Лукашенко подарил сборной Беларуси сало

На минувших выходных Антон Смольский, Степан Данилов, Анна Сола и Динара Смольская в составе команды сборная Белоруссии-1 выиграли смешанную эстафету на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходил в спортивном комплексе «Раубичи» под Минском.
Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с победой на домашнем этапе и передал им угощения, в числе которых были сало, хлеб, мед, сладости и набор белорусских продуктов.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244952.
Антон Смольский от лица всей команды поблагодарил Лукашенко за угощение и внимание, которое он уделяет белорусскому биатлону.
«Поддерживает нас, переживает за нас, дает нам напутственные слова, которые, я уже говорил, выравнивают осанку и мотивируют к победам. Поэтому огромная благодарность за то, что он следит за нами, переживает, болеет за нас», — сказал Смольский.
Пятый этап Кубка Содружества пройдет в Сочи с 11 по 15 февраля. Финальный этап кубка состоится