Экс-россиянин Шамаев: В Румынии меньше стресса, чем в России

30-летний Дмитрий Шамаев отметил, что в Румынии меньше стресса, чем в России.
«У них все спокойнее. Что имеют, тому и рады. В хорошем смысле этого слова, что они просто как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. В России жизнь быстро идет, и нужно успевать за этим ритмом. Здесь как-то поспокойнее», — сказал Дмитрий в интервью изданию «Спорт день за днем».
«Как в Румынии относятся к России? Везде есть сторонники одной и другой стороны. Конкретно у меня там не было каких-то конфликтов, проблем на фоне того, что у меня есть российский паспорт и я живу в России. Ни разу не испытывал каких-то проблем и дискомфорта», — отметил Шамаев.
Шамаев будет выступать за Румынию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отвечая на вопрос, какую цель он ставит на Олимпиаду, биатлонист сказал: «В личной гонке попасть в топ-30. В эстафете, если все сложится, занять в районе 10−12-го места».
Вице-чемпион Европы Дмитрий Шамаев выступает за Румынию с 2021 года. 30-летний уроженец Ижевска в этом сезоне ни разу не попал в топ-60 на спринтерской дистанции, однако на последнем этапе Кубка мира в Нове-Место занял 18-е место в индивидуальной гонке.