Экс-россиянин Шамаев: В Румынии меньше стресса, чем в России

«У них все спокойнее. Что имеют, тому и рады. В хорошем смысле этого слова, что они просто как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. В России жизнь быстро идет, и нужно успевать за этим ритмом. Здесь как-то поспокойнее», — сказал Дмитрий в интервью изданию «Спорт день за днем».