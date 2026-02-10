Норвежский биатлонист признался в измене после завоевания медали на ОИ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд признался в том, что изменил своей девушке незадолго до Олимпиады в Италии и рассказал накануне соревнований.
«Это моя первая олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на трассе. Есть один человек, который, возможно, не смотрит сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, замечательную женщину в мире, и три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни — изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверное, многие сейчас смотрят на меня другими глазами, но мои глаза видят только ее. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но в последние дни спорт отошел на второй план», — приводит слова спортсмена NR.
В индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года Стурла Холм Легрейд завоевал бронзовую медаль, уступив только соотечественнику Йохану-Олаву Ботну и французу Эрику Перро. Эта награда стала первой личной в карьере Легрейда, ранее он становился олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете в составе сборной Норвегии.
Точно не известно, кто был избранницей спортсмена, однако летом 2025-го он публиковал фото с девушкой Сандрой.