Провалившую допинг-тест итальянку допустили до Олимпиады-2026

В конце января 24-летняя спортсменка сдала положительный тест на летрозол — вещество, которое может использоваться для маскировки или нейтрализации побочных эффектов анаболических стероидов. 2 февраля, за четыре дня до открытия Олимпиады, она была исключена из состава сборной Италии.
Пасслер обжаловала решение о временном отстранении в арбитраже Итальянского антидопингового агентства (NADO Italia), заявив о неумышленном приеме запрещенного вещества и отсутствии умысла или халатности. Арбитраж NADO Italia принял доводы Пасслер и удовлетворил ее апелляцию. Таким образом, спортсменка сможет принять участие в домашней Олимпиаде. В понедельник, 16 февраля, она присоединится к биатлонной сборной Италии.
«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто поддерживал меня, от юристов, которые занимались моей ситуацией, до Федерации лыжных видов спорта Италии, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу вернуться к тому, чтобы на 100% сосредоточиться на биатлоне», — сказала Пасслер.
Из-за отстранения Пасслер пропустила индивидуальную гонку и смешанную эстафету, где итальянская команда завоевала серебро. На Олимпиаде она сможет выступить в двух дисциплинах: эстафете (18 февраля) и масс-старте (21 февраля).
Пасслер является чемпионкой мира среди юниоров в эстафете (2022). На этапах Кубка мира она дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне в общем зачете Кубка мира итальянка занимает 33-е место.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В биатлоне российские спортсмены не представлены.