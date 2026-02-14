Скандалы вместо медалей: участники Олимпиады-2026, которые разозлили публику

Сама Риглер объясняла: «Я не против вакцинации. Просто считаю, что это личный выбор каждого. Я недавно переболела, и мне казалось, что карантин был бы достаточной мерой». Однако Австрийский олимпийский комитет не пошел ей навстречу. Сейчас, возвращаясь на Олимпиаду-2026, она снова в центре внимания. Ее открыто называют «антиваксершей», хотя она никогда не выступала против вакцин в целом. Тем не менее, для многих ее имя стало символом отказа от коллективной ответственности ради личных убеждений.