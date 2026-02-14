Скандалы вместо медалей: участники Олимпиады-2026, которые разозлили публику

Олимпийские игры — это не только спорт, но и скандалы. В Италии в 2026 году внимание болельщиков приковано не только к медалям, но и к личностям. Некоторые атлеты вызывают столько негатива, что их обсуждают больше, чем победителей. Вот три участника Олимпийских игр 2026, которых критикуют чаще всего — за взгляды, поступки и нестандартные решения.
Себастьян Самуэльссон — биатлонист-русофоб
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, многократный призер чемпионатов мира. Но в последние годы его обсуждают не столько за его выдающиеся результаты, сколько за резкие высказывания в адрес российских спортсменов.
После допинговых скандалов он неоднократно выступал с критикой допуска россиян к международным соревнованиям. Хотя сам отрицает ярлык «русофоба», его комментарии часто воспринимаются как предвзятые. Например, в одном из своих интервью он говорил: «В нынешней ситуации было бы странно соревноваться с россиянами».
Такие заявления вызывают волну негодования у российских болельщиков и даже у части международного сообщества, которое считает спорт вне политики. На фоне нейтрального статуса российских атлетов каждое слово Самуэльссона становится поводом для споров. Его регулярно обвиняют в двойных стандартах — ведь он не критикует участников других стран с подобными проблемами. Из-за сложившейся ситуации Самуэльссон был вынужден ограничить доступ к комментариям в одной из своих соцсетей из-за шквала критики и угроз со стороны российских болельщиков.
Лиза Буквиц — бобслеистка с аккаунтом на OnlyFans
Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц — олимпийская чемпионка 2018 года и победительница чемпионата мира 2024 года. Но в последние годы она стала известна не столько своими прокатами, сколько решением завести аккаунт на платформе OnlyFans.
Причина — финансовая. Как призналась сама Буквиц, ей не хватало средств на подготовку к Олимпиаде-2026: оплата тренеров, экипировка, поездки на сборы — все это требует серьезных вложений. Тогда она решила монетизировать свою популярность. На странице она публикует как спортивный контент, так и более откровенные фото. Платформа даже предложила ей партнерское соглашение.
Реакция общественности разделилась. Одни поддерживают ее за честность и самостоятельность, другие критикуют за «размывание границ» между спортом и откровенным контентом. Особенно активно ее осуждают консервативные болельщики, которые считают, что олимпийская чемпионка должна быть во всем примером для подражания. Буквиц же считает это лучшим решением в своей жизни и подчеркивает, что для нее это абсолютно нормально.
Клаудия Риглер — сноубордистка, которая отказалась от вакцинации
52-летняя австрийская сноубордистка Клаудия Риглер — одна из самых возрастных участниц Олимпийских игр-2026. Она дебютировала в сборной еще в 1995 году и до сих пор выступает на международном уровне. Ее карьера впечатляет: медаль чемпионата мира, участие в пяти Олимпиадах.
Но в 2022 году она пропустила Игры в Пекине — не из-за травмы или возраста, а потому что отказалась делать прививку от коронавируса. Это решение вызвало бурную реакцию общественности. Многие обвинили ее в эгоизме, особенно на фоне жестких правил МОК.
Сама Риглер объясняла: «Я не против вакцинации. Просто считаю, что это личный выбор каждого. Я недавно переболела, и мне казалось, что карантин был бы достаточной мерой». Однако Австрийский олимпийский комитет не пошел ей навстречу. Сейчас, возвращаясь на Олимпиаду-2026, она снова в центре внимания. Ее открыто называют «антиваксершей», хотя она никогда не выступала против вакцин в целом. Тем не менее, для многих ее имя стало символом отказа от коллективной ответственности ради личных убеждений.
Эти трое спортсменов — не самые титулованные, но одни из самых обсуждаемых участников Олимпиады-2026. Их хейтят не за проигрыши, а за то, что они не соответствуют сложившемуся у многих образу «идеального спортсмена». Возможно, именно поэтому их поведение вызывает такую бурю негативных реакций и комментариев.