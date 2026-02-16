Несколько биатлонисток на Олимпиаде отравились бургерами

Во время выступления на Олимпийских играх — 2026 немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт почувствовали недомогание после употребления бургеров, сообщила газета Bild.
«Мы подозреваем, что они съели что-то не то. Проблемы были кратковременными, только на одну ночь. У Янины это случилось немного позже, поэтому она не смогла должным образом подготовиться к спринту. Но наш врач полностью уверен, что это не серьезная проблема», — спортивный директор Ассоциации лыжных видов спорта Германии Феликс Биттерлинг.
11 февраля в индивидуальной гонке Фойгт заняла четвертое место, а Хеттих-Вальц восьмое. Спустя некоторое время обе спортсменки пожаловались на расстройства желудка. Как сообщает издание, аналогичные проблемы пережила чешская биатлонистка Йессика Йислова. Отметим, что сборные Германии и Чехии проживают в одном отеле. Хеттих-Вальц и Йислова не смогли участвовать в спринтерской гонке 14 февраля, а Фойгт завершила ее на 12-й позиции.
Bild сообщает, что причиной расстройств могло стать употребление бургеров после индивидуальной гонки. При этом сборная Германии привезла с собой личного повара, который готовил для спортсменов в Италии.