Итальянский биатлонист Джакомель не сумел завершить масс-старт

Томмазо Джакомель сошел с дистанции масс-старта на домашней Олимпиаде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Томмазо Джакомелю стало плохо после второго огневого рубежа, с которого он уходил лидером, ни разу не промахнувшись. Биатлонист показывал на сердце, а потом преждевременно завершил выступление.

Итальянскому биатлонисту 25 лет. На домашней Олимпиаде он вместе с Лукасом Хофером, Лизой Виттоцци и Доротеей Вирер завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете. Джакомель является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, также на счету спортсмена бронза мирового первенства.

Масс-старт — заключительная мужская гонка в программе Олимпийских игр 2026 года.