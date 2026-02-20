Итальянский биатлонист Джакомель не сумел завершить масс-старт

Томмазо Джакомелю стало плохо после второго огневого рубежа, с которого он уходил лидером, ни разу не промахнувшись. Биатлонист показывал на сердце, а потом преждевременно завершил выступление.
Итальянскому биатлонисту 25 лет. На домашней Олимпиаде он вместе с Лукасом Хофером, Лизой Виттоцци и Доротеей Вирер завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете. Джакомель является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, также на счету спортсмена бронза мирового первенства.
Масс-старт — заключительная мужская гонка в программе Олимпийских игр 2026 года.