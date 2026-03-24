Победители Кубка Содружества определены после отмены финала

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) распространила информацию о том, что финальный шестой этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске, запланированный на период с 30 марта по 6 апреля, был отменен. Причиной стала аномально теплая погода, приведшая к отсутствию снега.
Местная трасса, как уточняет официальное заявление, не отвечает стандартам безопасности для проведения соревнований благодаря беспрецедентному потеплению. Эта же причина ранее вынудила организаторов прекратить проведение знаменитого лыжного Мурманского марафона.
Таким образом, победители Кубка Содружества в сезоне-2025/26 были определены на основе результатов предыдущих, уже состоявшихся пяти этапов. Звания обладателей заветного трофея удостоились представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов и Кристина Резцова, выступающая за Московскую область.