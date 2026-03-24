Победители Кубка Содружества определены после отмены финала

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) распространила информацию о том, что финальный шестой этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске, запланированный на период с 30 марта по 6 апреля, был отменен. Причиной стала аномально теплая погода, приведшая к отсутствию снега.