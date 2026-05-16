День в истории: 16 мая 1993 года родился пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе

Его имя стало синонимом побед на главных стартах сезона, а ярко-рыжая шапка и хладнокровие на дистанциях сделали его узнаваемым по всему биатлонному миру.
Бе вырос в спортивной семье: его старший брат Тарьей также был олимпийским чемпионом и одним из лидеров норвежской биатлонной команды. Возможно, именно это окружение помогло будущему лидеру быстрее найти свой путь к вершинам: уже в юные годы Йоханнес начал тренироваться всерьез и вскоре вышел в число лучших стреляющих лыжников Норвегии.
Взрывную карьеру Бе начал в 2013 году, когда в 19 лет одержал свои первые победы в Кубке мира, а затем постепенно превратился в доминирующего чемпиона планеты. В личных и командных гонках он собрал десятки медалей, в том числе пять олимпийских золотых и огромное количество подиумов на чемпионатах мира. Его выступления особенно ярко выделялись на гонках, где требовались и скорость, и максимальная точность стрельбы.
Йоханнес Бе оставил после себя наследие биатлониста, который умел стабильно выступать на высочайшем уровне и выигрывать в разные сезоны, не завися от мелких спадов. Его день рождения — 16 мая — сегодня воспринимается как отправная точка, с которой началась новая глава в истории норвежского биатлона, а сам Бе превратился в символ доминирования своей страны на международной арене.