Союз биатлонистов России назвал лучших спортсменов сезона

В прошедшем сезоне Халили и Шевченко выиграли общий зачет Кубка России по биатлону. На чемпионате России-2026 Халили завоевал четыре золотые медали: в спринте, гонке преследования, масс-старте и марафоне. 25-летняя Шевченко также является многократной чемпионкой страны.