Союз биатлонистов России назвал лучших спортсменов сезона

Торжественная церемония вручения индивидуальных призов, трансляция которой велась в сообществе Союза биатлонистов России (СБР) в ВКонтакте, прошла во вторник, 19 мая, в Москве. Ведущим выступил спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев.
Лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко.
В прошедшем сезоне Халили и Шевченко выиграли общий зачет Кубка России по биатлону. На чемпионате России-2026 Халили завоевал четыре золотые медали: в спринте, гонке преследования, масс-старте и марафоне. 25-летняя Шевченко также является многократной чемпионкой страны.