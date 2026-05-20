Карим Халили — о допуске российских биатлонистов: «Верится с трудом»

Российский биатлонист Карим Халили высказался о ситуации с допуском спортсменов из России до международных соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
В декабре прошлого года Союз биатлонистов России подал иск в CAS с требованием отменить отстранение российских спортсменов, действующее с 2022 года. В мае в Лозанне прошло закрытое заседание по делу, однако решение пока не принято.
В интервью «Матч ТВ» Халили признался, что не ждет скорых изменений.
«Особо ничего не поменялось. Никакого решения как не было, так и нет. Сейчас сезон закончился, у нас есть полгода до старта следующего сезона. Будем надеяться, что за это время ситуация как‑то поменяется. Но верится с трудом. Все же видят позицию IBU по поводу нашего отстранения», — сказал Халили.
Биатлонист также отметил, что был бы рад варианту допуска в формате «1+1», однако пока не видит оснований говорить о скором возвращении российских спортсменов.
«Если так получится, я буду только рад. Но за это одно место будет жесткая конкуренция. На сегодняшний день никаких изменений нет и говорить не о чем», — добавил спортсмен.
В прошедшем сезоне Халили выиграл общий зачет Кубка России и рейтинг СБР.