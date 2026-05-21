Олимпийский чемпион ушел из соцсетей, заявив, что в них нет ничего настоящего

«Наверное, мой аккаунт уже удалён, так как прошло 30 дней, и он исчез навсегда. Это приятно — больше не нужно думать об этом. Причин для этого много, но я хотел делать всё по-своему. Раньше думал, что соцсети — это обязанность, но потом понял, что я ни перед кем ничем не обязан. Даже если у тебя есть достижения, важнее то, как ты ведёшь аккаунты. Я занимаюсь биатлоном не для этого. Я ставлю в приоритет то, чего хочу, и мне повезло, что у меня есть свобода», — рассказал Легрейд в интервью NRK.