Олимпийский чемпион ушел из соцсетей, заявив, что в них нет ничего настоящего

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд объяснил своё решение уйти из социальных сетей.
«Наверное, мой аккаунт уже удалён, так как прошло 30 дней, и он исчез навсегда. Это приятно — больше не нужно думать об этом. Причин для этого много, но я хотел делать всё по-своему. Раньше думал, что соцсети — это обязанность, но потом понял, что я ни перед кем ничем не обязан. Даже если у тебя есть достижения, важнее то, как ты ведёшь аккаунты. Я занимаюсь биатлоном не для этого. Я ставлю в приоритет то, чего хочу, и мне повезло, что у меня есть свобода», — рассказал Легрейд в интервью NRK.
Спортсмен добавил, что не хочет, чтобы его жизнь становилась продуктом, и рад вернуться к обычной жизни без этого аспекта. «Я не скучал по соцсетям, поэтому это очень приятно. Решение созревало годами, потому что в интернете многое кажется фальшивым, и я не хотел быть частью этого», — отметил он.
За карьеру Легрейд завоевал шесть олимпийских медалей, включая золото Игр-2022, и семь раз побеждал на чемпионатах мира. Напомним, норвежец во время Олимпиады в Италии рассказывал, что за неделю до старта признался своей девушке в измене.