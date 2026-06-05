Биатлонисты сборной России Бажин и Сливко поженились

В соцсетях спортсменов появилось видео со свадьбы, которая прошла в четверг, 4 июня.
Союз биатлонистов России (СБР) поздравил спортсменов с образованием семьи.
«От всего сердца поздравляем Викторию и Кирилла с этим чудесным событием! Взаимопонимания, семейного тепла и счастья вам — дарите бесконечное вдохновение друг другу», — сказано в сообщении.
28-летний Бажин является чемпионом России и чемпионом мира 2020 года среди юниоров в эстафете. 32-летняя Сливко становилась чемпионкой Европы 2016 года в сингл-миксте и трижды была призером.
В прошлом сезоне Бажин и Сливко заняли третье место в общем зачете Кубка Содружества. В сезоне-2024/25 Сливко одержала победу в общем зачете соревнований.
Ранее Бажин и Сливко вошли в список кандидатов на попадание в сборную России по биатлону на сезон-2026/27. Ожидается, что в новом сезоне Сливко будет выступать под фамилией мужа — Юажина.