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Спортсменка ноября: Юлия Канакина (фото)

Юлия Канакина — российская скелетонистка, призер этапов Кубка мира и участница Олимпийских игр в Пекине 2022.

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Канакина родилась в 1995 году в Красноярске. В детстве Юлия занималась гимнастикой и балетом, но в 2011 году начала заниматься скелетоном. В этом же году начала выступать на международных соревнованиях, приняв участие в Юношеских Олимпийских играх.

В 2014 году Канакина начала выступать за сборную России на этапах Кубка мира. В 2017 году завоевала золото юниорского чемпионата мира, а через год — серебро на этом же турнире.

В 2022 году Юлия выступила на Олимпийских играх в Пекине, где заняла 11-е место.