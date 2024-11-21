Спортсменка ноября: Юлия Канакина (фото)

Канакина родилась в 1995 году в Красноярске. В детстве Юлия занималась гимнастикой и балетом, но в 2011 году начала заниматься скелетоном. В этом же году начала выступать на международных соревнованиях, приняв участие в Юношеских Олимпийских играх.