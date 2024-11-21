Спортсменка ноября: Юлия Канакина (фото)

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Канакина родилась в 1995 году в Красноярске. В детстве Юлия занималась гимнастикой и балетом, но в 2011 году начала заниматься скелетоном. В этом же году начала выступать на международных соревнованиях, приняв участие в Юношеских Олимпийских играх.
В 2014 году Канакина начала выступать за сборную России на этапах Кубка мира. В 2017 году завоевала золото юниорского чемпионата мира, а через год — серебро на этом же турнире.
В 2022 году Юлия выступила на Олимпийских играх в Пекине, где заняла 11-е место.