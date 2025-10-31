Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CAS допустил российских саночников на международные турниры

Спортивный арбитражный суд отменил запрет на участие в соревнованиях спортсменов, удовлетворяющих критериям нейтральности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали решение Международной федерации санного спорта (FIL) об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

«Коллегия CAS выслушала аргумент FIL о том, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов и что их исключение не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства. Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой», — сказано в сообщении CAS.

При этом ходатайство о немедленном допуске к турнирам шестерых российских саночников было отклонено. ФССР и шестеро спортсменов (Александр Горбацевич, София Мазур, Андрей Богданов, Юрий Прохоров, Екатерина Фомина и Полина Григорьева) требовали отмены решений о недопуске на международные турниры и немедленного разрешения выступать на соревнованиях, включая квалификацию к Играм. Коллегия суда постановила, что отстранение спортсменов ФССР от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, отменяется.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что решение CAS является важным и позитивным.

«Теперь нашим спортсменам важно отобраться на Олимпийские игры. Решение суда так или иначе показывает, что отстранение наших спортсменов было незаконным», — цитирует Свищева ТАСС.

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Есть еще шансы отобраться на Игры у конькобежцев и шорт-трекистов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше