CAS допустил российских саночников на международные турниры

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали решение Международной федерации санного спорта (FIL) об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.
«Коллегия CAS выслушала аргумент FIL о том, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов и что их исключение не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства. Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой», — сказано в сообщении CAS.
При этом ходатайство о немедленном допуске к турнирам шестерых российских саночников было отклонено. ФССР и шестеро спортсменов (Александр Горбацевич, София Мазур, Андрей Богданов, Юрий Прохоров, Екатерина Фомина и Полина Григорьева) требовали отмены решений о недопуске на международные турниры и немедленного разрешения выступать на соревнованиях, включая квалификацию к Играм. Коллегия суда постановила, что отстранение спортсменов ФССР от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, отменяется.
На Олимпиаде в Пекине в 2022 году российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что решение CAS является важным и позитивным.
«Теперь нашим спортсменам важно отобраться на Олимпийские игры. Решение суда так или иначе показывает, что отстранение наших спортсменов было незаконным», — цитирует Свищева ТАСС.
Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Есть еще шансы отобраться на Игры у конькобежцев и шорт-трекистов.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.