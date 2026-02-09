В МОК объяснили, почему за украинскими саночниками гнались дроны

Накануне в англоязычном сегменте Интернета завирусились кадры с олимпийской трансляции мужских соревнований по санному спорту, где украинских спортсменов Антона Дукача и Андрея Мандзия во время прохождения трассы сопровождает FPV-дрон с камерой.
«Когда мы готовим трансляции Игр, то все тестируем и проверяем. Спрашиваем спортсменов, не мешает ли им шум, присутствие камер. Все замерено и уточнено. Сейчас это инновационные способы вещания, все сделано так, чтобы не мешать спортсменам. Мы максимально интегрируем инновационные технологии», — сказал Дюкри.
Также FPV-дроны были замечены во время соревнований по конькобежному спорту, где во время забегов они пролетали всего в нескольких сантиметрах позади спортсменов.
«Мы тестировали дроны перед соревнованиями, мы выслушали сообщество спортсменов, чтобы их присутствие не повлияло на их выступления, никак не беспокоило их. Пока что мы не получали никаких жалоб, которые могли бы привести к отказу от использования дронов в будущем», — отметила спортивный директор Олимпиады-2026 Анна Риккарди.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.