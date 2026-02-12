Вашингтон
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу

Дисциплинарная комиссия МОК приняла решение пересмотреть аннулирование олимпийской аккредитации украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом президент Кирсти Ковентри обратилась к председателю дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Италии. Председатель удовлетворил просьбу, и теперь Гераскевич может присутствовать на зимних Олимпийских играх, несмотря на то, что не сможет участвовать в соревнованиях», — сказано в сообщении.

Напомним, Гераскевич был дисквалифицирован из-за нежелания соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, которое нарушало Олимпийскую хартию.

Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 Гераскевич был знаменосцем сборной Украины.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше