Глава МОК Ковентри рассказала о встрече с украинским скелетонистом

«Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов. Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной», — сказала Ковентри на брифинге МОК.