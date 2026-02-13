Ричмонд
Глава МОК Ковентри рассказала о встрече с украинским скелетонистом

Президент МОК Кирсти Ковентри объяснила ситуацию с дисквалифицированным спортсменом из Украины Владиславом Гераскевичем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала, что пыталась объяснить украинскому спортсмену, что Олимпиада — это место только для соревнований.

«Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов. Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной», — сказала Ковентри на брифинге МОК.

Напомним, в четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в Италии в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав отстранение несоразмерным наказанием, потребовав аннулировать решение IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.

В СМИ также была информация, что прежде, чем дисквалифицировать Владислава, его трижды предупреждали и просили не надевать инвентарь с изображениями, которые можно трактовать как политическое высказывание.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше