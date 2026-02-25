Украинец Гераскевич: Ковентри должна покинуть пост президента МОК

«Я бы разделял руководство Олимпийскими играми и олимпийское движение. Олимпийское движение — это все мы, спортсмены и те, кто смотрят. И в олимпийское движение я верю, верю в олимпийские ценности: с самого детства для меня это было что-то высокое, о дружбе, мире, о символических вещах — в это я верю. Сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри собрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости — это не работает. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем, и я надеюсь, что она раньше это поймет, до того, как будет уже поздно.



Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. И в этом виновата Ковентри и не только она, потому что была задействована вся цепочка людей. Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать ее последней на этой должности.



Нужно формировать коалицию вокруг Украины. Это работа не только спортсменов. Чтобы если мы бойкотировали, то бойкотировали не сами. Второе, эта коалиция должна быть достаточно большой, чтобы МОК понимал риски того, что это может превратиться в новую организацию, которая будет объединять олимпийские виды спорта и проводить их просто без МОК. Второй вариант, который я могу посоветовать спортсменам, это проводить протесты на соревнованиях. Конечно, в рамках правил, как вы их понимаете. Если МОК относится пренебрежительно, не уважает вашу трагедию, вас лично, то почему вы в этой ситуации должны уважать МОК. Я бы советовал проводить протесты и не позволять проводить нормально соревнования. Бойкот тоже действенная штука, перед началом Паралимпийских игр-2022 выгнали атлетов Беларуси», — сказал Гераскевич.