Чемпион мира по санному спорту пожаловался на низкую зарплату

Семен Павличенко заявил, что стал работать в агентстве недвижимости из-за низких зарплат в санном спорте в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что сосредоточился на карьере в сфере недвижимости из-за низких зарплат в спорте.

«Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень. Сейчас подняли — под полтинник. Но ты можешь быть чемпионом мира, у тебя 90% жизни занимает эта деятельность, а ты за эти слезы тренируешься круглый год. Плюс, например, у нас очень опасный вид спорта. Неверное движение — все. По результатам права на ошибку нет вообще. Сегодня ты чемпион мира, завтра это никого не волнует», — заявил Павличенко в интервью Sports.ru.

«Поэтому я и молодым ребятам говорю, что важно развиваться в разных направлениях. Хотя понимаю, что из-за большого количества сборов делать это сложно, ты постоянно принадлежишь спорту. Ну я сейчас в очень хорошем месте работаю — в агентстве недвижимости», — добавил спортсмен.

Семену Павличенко 34 года. Двукратный чемпион мира 2015 и 2019 годоа в командных соревнованиях, четырехкратный призер чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы. Павличенко — единственный четырехкратный чемпион континента в одиночных соревнованиях.