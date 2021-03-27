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08:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Нокауту быть: анонс боя Поветкин — Уайт

Зрелищный поединок двух супертяжей.

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Источник: РИА "Новости"

Второго боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом ждали еще в ноябре, и вот наконец-то поединок с участием лучшего российского боксера состоится. На кону — временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе и возможность встретиться с Тайсоном Фьюри в чемпионском бою. В августе 2020-го Поветкин неожиданно для многих нокаутировал Уайта в пятом раунде. Британский боец потребовал реванш, такой пункт был прописан в контракте, так что обе стороны быстро на него согласились. Новый поединок пройдет на регбийном стадионе в Гибралтаре.

В этот раз тоже мало кто отдает предпочтение Поветкину. Александру 41 год, в конце 2020-го он переболел коронавирусом. Да, у него хороший послужной список, 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. В расцвете сил «Русского Витязя» сравнивали по стилю с Майком Тайсоном. У Поветкина несколько фирменных ударов, он нокаутировал соперников и ударами справа, и ударами слева. В поединке с Уайтом он удивил британца левым апперкотом. Однако стоит отметить, что уже после первого раунда Александр достаточно сильно устал, дважды побывал в нокдауне. Но сработала домашняя подготовка, Поветкин знал, что Диллиан пропускает удары снизу и тренировал этот апперкот.

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Уайт гораздо моложе россиянина, ему 32. Также он тяжелее Поветкина на 8 кг. На его счету 27 побед (18 нокаутом) и 2 поражения. До «Русского Витязя» Диллиана победил только Энтони Джошуа — решающим ударом тоже стал апперкот. Интересно, что Уайт пришел в бокс, будучи уже кикбоксером. Любительская карьера его была короткой, но там он успел победить того же Джошуа. По габаритам Уайт чуть выше Поветкина, и у него больше размах рук. То есть британец может наносить урон и дальними ударами, а Александру, чтобы достать соперника, надо подходить ближе. Любимый удар Уайта — хук слева, так он в 2018-м отправил отдыхать Чисору.

От реванша Поветкин — Уайт не ждут 12 раундов. Александр — уже возрастной боксер, ему тяжело будет продержаться такую дистанцию. Уайт хочет отомстить за свое поражение и тоже вряд ли будет затягивать поединок. Поветкину опять же непросто будет проводить серию ударов одну за другой, это тоже влияет на выносливость. Скорее всего, «Русский Витязь» будет атаковать одиночными ударами или короткими комбинациями, и в этот раз британец должен быть к этому готов. Второй раз подряд сенсация не должна случиться, хотя, конечно, в супертяжелом весе возможно всё. Зато бой снова обещает быть зрелищным. На досрочную победу Уайта (нокаут или дисквалификация соперника) БК Winline дает коэффициент 1,72.

Андрей Санталов

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