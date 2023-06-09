Украинский боксер поможет Альваресу в подготовке к бою с Биволом
Украинский боксер Александр Гвоздик объявил, что поможет Саулю Альваресу в подготовке к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом.
Украинский боксер Александр Гвоздик объявил, что поможет Саулю Альваресу в подготовке к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом.
Украинский боксер Александр Гвоздик поделился информацией о том, что абсолютный чемпион мира мексиканец Сауль Альварес пригласил его в команду для подготовки к реваншу против россиянина Дмитрия Бивола.
Альварес в мае 2022 года проиграл Биволу и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Мексиканец заявил о желании провести реванш.
«Надеюсь, во втором бою он проявит себя лучше. Уже пригласил меня в качестве спарринг-партнера. Возможно, через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — рассказал Гвоздик YouTube-каналу «Два Боковых/Two Sides».
Дмитрия Бивола признали лучшим боксером 2022 года по версии ESPN.
Украинец провел 20 поединков на профессиональном ринге, в которых потерпел только одно поражение. Боксер уступил россиянину Артуру Бетербиеву.