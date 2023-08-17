Боксер из США пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239266&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC американец Кевин Джонсон прошел процедуру взвешивания перед поединком с Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора.

Джонсон и Петровский проведут бой 18 августа на турнире в Москве.