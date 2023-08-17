Боксер из США пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина
Ранее боксер заявил о смене имени на Кевин Владимирович в честь президента России.
Ранее боксер заявил о смене имени на Кевин Владимирович в честь президента России.
Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC американец Кевин Джонсон прошел процедуру взвешивания перед поединком с Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора.
Джонсон и Петровский проведут бой 18 августа на турнире в Москве.
В активе представителя США 59 профессиональных боев (36 побед, 21 поражение и две ничьих), в 2009 году он уступил в схватке за пояс WBC украинцу Виталию Кличко.