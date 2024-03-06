Роналду пожелал удачи российскому боксеру в титульном бою

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании RCC Boxing Promotions, португальский футболист Криштиану Роналду встретился с боксером Магомедом Курбановым и пожелал россиянину удачи в предстоящем бою за звание чемпиона мира по версии WBA.

Титульный бой Курбанова и представителя Узбекистана Исраила Мадримова станет частью главного карда вечера бокса Knockout Chaos, который состоится в Эр-Рияде. Встреча с Роналду состоялась во время экскурсии по новому спортивному залу, построенному по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Роналду выступает за клуб «Аль-Наср», который базируется в Эр-Рияде.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”, — сказал Курбанов.