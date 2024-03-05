Чемпион мира и Европы раскритиковал Роналду: Пусть он заткнется

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что считает чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособным, чем французская лига 1. Франк Лебеф ответил, что его раздражает такое мнение.

«Криштиану так говорит, потому что Лионель Месси играл в лиге 1. Я очень уважаю его как игрока, но пусть он просто заткнется! Это несправедливо по отношению к лиге 1», — приводит слова чемпиона мира и Европы сайт Goalve.com.

Также Франк Лебеф добавил, что сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если в ее составе не будет Роналду.

«На мой взгляд, Португалия фактически является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только если Криштиану Роналду не сыграет. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел спорт на новый уровень, но всему приходит конец», — добавил Лебеф.

Лебеф известен своими критическими комментариями. Ранее он обвинял Неймара в симуляциях, а также негативно высказывался об игре «Челси» в этом сезон.