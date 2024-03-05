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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира и Европы раскритиковал Роналду: Пусть он заткнется

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф был возмущен словами Криштиану Роналду про Лигу 1.

Источник: Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что считает чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособным, чем французская лига 1. Франк Лебеф ответил, что его раздражает такое мнение.

«Криштиану так говорит, потому что Лионель Месси играл в лиге 1. Я очень уважаю его как игрока, но пусть он просто заткнется! Это несправедливо по отношению к лиге 1», — приводит слова чемпиона мира и Европы сайт Goalve.com.

Также Франк Лебеф добавил, что сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если в ее составе не будет Роналду.

«На мой взгляд, Португалия фактически является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только если Криштиану Роналду не сыграет. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел спорт на новый уровень, но всему приходит конец», — добавил Лебеф.

Лебеф известен своими критическими комментариями. Ранее он обвинял Неймара в симуляциях, а также негативно высказывался об игре «Челси» в этом сезон.

Ранее португалец также заявлял, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее североамериканской МЛС, в которой выступает аргентинец Лионель Месси. В сезоне-2023/24 чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач в 20 матчах.

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