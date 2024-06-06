6 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ пройдет турнир по боксу, настольному теннису, паделу и состоится забег на 5 км

Турнир по настольному теннису «Вечерняя лига настольного тенниса» под сводами «Газпром Арены» объединит известных политиков, бизнесменов и спортсменов. Соревнования пройдут в парном разряде.

Участники на своем примере покажут, что занимая высокие должности и имея плотный рабочий график, можно найти время для любимого вида спорта.

Форум станет площадкой для самого масштабного командного турнира по боксу — Суперфинала Кубка Победы, который пройдет в КСК «Арене». Восемь команд, представляющих разные федеральные округа, будут соревноваться в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях.

Два предыдущих розыгрыша Кубка Победы выиграла команда «Кама». Боксеры Приволжского федерального округа дважды побеждали в финале соперников из «Ленинграда».

Забег «Навстречу Играм Дружбы» откроет первый день основной программы Форума. В этом году он будет посвящен Всемирным играм дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники».

Участники ПМЭФ и жители города рано утром преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру Санкт-Петербурга и поддержат новый проект, который Россия предлагает мировому спорту.