6 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ пройдет турнир по боксу, настольному теннису, паделу и состоится забег на 5 км

Турнир по настольному теннису «Вечерняя лига настольного тенниса» под сводами «Газпром Арены» объединит известных политиков, бизнесменов и спортсменов. Соревнования пройдут в парном разряде.
Участники на своем примере покажут, что занимая высокие должности и имея плотный рабочий график, можно найти время для любимого вида спорта.
Форум станет площадкой для самого масштабного командного турнира по боксу — Суперфинала Кубка Победы, который пройдет в КСК «Арене». Восемь команд, представляющих разные федеральные округа, будут соревноваться в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях.
Два предыдущих розыгрыша Кубка Победы выиграла команда «Кама». Боксеры Приволжского федерального округа дважды побеждали в финале соперников из «Ленинграда».
Забег «Навстречу Играм Дружбы» откроет первый день основной программы Форума. В этом году он будет посвящен Всемирным играм дружбы.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники».
Участники ПМЭФ и жители города рано утром преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру Санкт-Петербурга и поддержат новый проект, который Россия предлагает мировому спорту.
Падел-теннис будет представлен еще одним турниром. «Кубок Росконгресса» по паделу пройдет на площадке Padel PRO. В этом году борьбу за трофей будут вести корпоративные команды партнеров мероприятия. Участники ПМЭФ также смогут принять участие в составе сборной Форума.