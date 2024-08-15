Какие бывают удары в боксе

Бокс — увлекательное и зрелищное единоборство, требующее хорошей физической подготовки. Кроме умения быстро передвигаться по рингу, реагировать на удары и блокировать их, спортсмену необходимо самое главное — правильно бить соперника. Удары в боксе — ключевое оружие для победы. О том, как правильно называется каждый удар, что нужно для его исполнения, расскажем в нашей статье.
Разрешенные и запрещенные удары в боксе
Боксерам в отличие от многих других единоборств разрешается бить оппонента только руками. Так выглядит полный список запретов на удары:
- Нельзя наносить удары головой, плечом, предплечьем, локтем, коленом, стопой или другой частью ноги, открытой перчаткой, тыльной стороной перчатки.
- Нельзя наносить удары, если были даны команды «Брейк» и «Стоп», после сигнала гонга об окончании раунда (боя).
- Нельзя бить, когда соперник находится в нокдауне или пытается подняться.
- Нельзя наносить удары одной рукой и одновременно держаться другой рукой за канат.
- Запрещено держать соперника одной рукой и одновременно наносить удары другой рукой.
- Нельзя отталкивать голову соперника открытой перчаткой и бить другой.
- Нельзя использовать вращение руки и кулака в момент соприкосновения с точкой нанесения удара.
Не зря вид спорта считается джентельменским.
Виды ударов в боксе
Виды ударов в боксе делятся на прямые и боковые, также есть приемы, которые наносятся снизу вверх. Как называются удары в боксе подробнее расскажем ниже.
Прямые удары
Прямой удар в боксе, как и говорит название, наносится прямой рукой. Основных ударов выделяют два: джеб и кросс.
Джеб
Один из основных ударов, именно с него начинается практически любая связка. Наносится джеб ближней рукой. Положение кулака находится параллельно земле, нападающий совершает шаг вперед, что повышает силу удара. Такой удар позволяет постоянно держать противника на расстоянии, хотя и не относится к самым опасным в боксе.
Кросс
Кросс выполняется дальней от оппонента рукой. Вес бьющего во время удара переносится на переднюю ногу, а корпус разворачивается. Кросс по корпусу наносится с согнутыми коленями. Особенно часто его используют в комбинации ударов в боксе. Такой удар отличается высокой точностью. Кроме того, кросс считается очень сильным ударом в боксе. Некоторые спортсмены, к примеру, чемпион в тяжелом весе Макс Бэр, «вырубал» таким способом даже быка.
Джолт
Джолт является разновидностью кросса. Если траектория первого имеет выраженный подъем, то при джолте рука немного опускается вниз, и удар нацелен в корпус. Техника удара зависит от роста бойца и его физиологических особенностей.
Боковые удары
Боковые удары выполняются вращательно-поступательным движением, в него вовлечено больше мышц, поэтому удар получается более сильным.
Свинг
Свинг — удар в боксе, при котором спортсмен распрямленной рукой совершает замах, после чего проводит атаку. При этом боковом ударе с дальнего расстояния атакующая рука в дальнее положение и выпрямляется, корпус разворачивается, а голова ныряет вниз. Свинг достаточно медленный и в теории дает оппоненту большое количество времени на реакцию. Чаще удар является добивающим и отправляет соперника в нокаут.
Хук
Наверное, главный боковой удар в боксе. Хук выполняется согнутой рукой без исполнения замаха. Усиление удара достигается за счет включения туловища и ног. Такой удар в боксе, как хук эффективен на средней и ближней дистанциях. Это один из самых опасных нокаутирующих ударов.
Удар снизу: апперкот
Апперкот относится к коротким ударам в боксе. Он наносится снизу вверх, повернутым к себе кулаком. Чаще всего это удар в голову. Удар снизу в боксе эффективен на близком расстоянии к противнику. Но во время его исполнения, спортсмен становится уязвимым для контратаки.
Гибридные удары
Кроме классических ударов в боксе есть и гибридные. Траектория выполнения таких ударов находится где-то между прямыми и боковыми.
Полухук/полуапперкот
Эти удары отличаются высокой скоростью, часто выполняются сериями. Основной целью боксера при выполнении полухука является голова противника. Эти техники позволяют выбирать неудобные для защиты оппонента углы нанесения ударов, поэтому часто используются спортсменами.
Оверхенд
С английского дословно название удара переводится как «над рукой». Боксер наносит удар по верхней дуге, над руками оппонента. Получающийся угол неудобен для защиты. Чаще всего этот прием используют невысокие боксеры, чтобы достать своего более рослого противника. Это короткий удар для ближней дистанции.
Боло-панч
Еще один гибридный удар в боксе. Выполняя боло-панч спортсмен раскручивает руку по дуге. В какой-то момент кулак «выстреливает» по непредсказуемой для противника траектории. Чаще всего удар является уловкой для отвлечения противника, потому что спортсмену сложно вложить в него всю силу.
Комбинации ударов в боксе
Все удары в боксе хороши при определенных обстоятельствах, поэтому спортсмену важно вовремя их использовать, чередовать, чтобы запутать соперника. Правильное сочетание ударов приведет спортсмена к победе намного быстрее.
|Джеб+кросс
|Основная комбинация для начинающих спортсменов. Сначала прямой удар ближней рукой, потом прямой дальней. Просто и эффективно.
|Двойной джеб+кросс
|Комбинация может помочь ввести противника в заблуждение. Вместо ожидания кросса, соперник получает повторный джеб, а затем уже кросс.
|Тройка
|В этой последовательности первым ударом наносится джеб, затем кросс, а потом опять джеб.
|Джеб+апперкот+хук
|Такая сложная комбинация используется, чтобы разнообразить стиль боя. Когда противник привык к вашему стилю боя, такой переход может застать его врасплох.
|Кросс+хук+кросс
|Комбинация подходит для того, чтобы вывести соперника на дальнюю дистанцию.
Это основные связки. Конечно, комбинаций ударов в боксе может быть намного больше. Многое зависит от физической подготовки и стиля отдельного спортсмена.
Техника правильного удара в боксе
Правильная техника удара в боксе нужна для того, чтобы стать по-настоящему сильным спортсменом. Базовых техник нанесения ударов две: техника обороны и атаки. Успешность ударов зависит от стойки, передвижения и способности выждать момент для атаки.
Стойка
Самое основное для боксера — правильно держать себя на ринге. От того, насколько правильное положение тела он принял, зависит эффективность атак. В боксе выделяют два вида стоек: левосторонняя и правосторонняя. Первую используют правши, вторую — те, кто в основном бьет левой. Для опытных спортсменов нет разницы при использовании обеих стоек.
Левосторонняя техника начинается с постановки ног. Левая нога должна быть выдвинута вперед так, чтобы пятка образовала угол 45 градусов относительно соперника. Вес тела должен быть равномерно распределен на обе конечности, чтобы держать равновесие.
Локти должны быть прижаты к корпусу, а печатки — подняты для защиты лица. Нельзя забывать о защите головы, ведь удары в голову в боксе — одни из самых частых. Левой рукой спортсмену необходимо защитить соответствующее ухо и щеку, правая должна защитить дополнительно подбородок. Сам подбородок нужно максимально прижимать к груди. Правосторонняя стойка зеркально повторяет левостороннюю.
Правильные движения
Правильный удар в боксе невозможен без синхронности тела спортсмена. Поворот корпуса на одной опорной ноге во время удара включает в себя следующие технические элементы:
- Вращение начинается от пальцев стопы, поворачивается пятка, колено, бедро, таз, туловище и разворачивается плечевой пояс. Заканчивается удар выпрямлением руки в направлении цели.
- Синхронное движение ноги, корпуса и руки нужно делать на быстром выдохе.
- Кулак нужно сжимать в непосредственной близости от места соприкосновения. В случае прямого удара ладонь всегда смотрит вниз.
- Бьющая поверхность кулака — это костяшки указательного и среднего пальцев.
- Нанося удар, боксер не должен заваливаться вперед или в сторону.
- После удара боксер возвращает бьющую руку в исходное положение, чтобы защитить себя или продолжить атаку.
Упражнения для увеличения силы и скорости удара
Упражнения помогают отработать удары в боксе. Тренировать удары можно на мешке или боксерской груше. В домашних условиях можно использовать удары с гантелями или «бой с тенью». Но как поставить удар в боксе лучше всего знает тренер. Как говорил Рокки: «Только так побеждают!».
Самые сильные удары в истории бокса
За свою долгую историю бокс повидал немало сокрушительных нокаутов и просто сильных ударов. Одним из лучших панчеров был Майк Тайсон, чей правый кросс достигал от 700 до 1800 паскалей. Удар Эрни Шейверса мог достигать 1900 паскалей. А легендарный тяжеловес Джо Фрейзер бил с силой 1800 регулярно отправляя соперников в нокаут с помощью хука.
Вопросы и ответы
Отвечаем на главные вопросы, которые могут волновать любителей бокса.
Какой силы удар нужен для нокаута?
Сила удара в боксе может отличаться. Чем меньше противник готов к удару, тем выше вероятность нокаута. Также важна длительность соприкосновения кулака с головой и место нанесения.
Какой удар в боксе считается самым мощным?
Самый сильный удар принадлежит Эрни Шейверсу, который носил прозвище Панчер века или Черный разрушитель. При весе в 96 кг, он обрушивал на соперника удары в 1250 кг.
Как долго нужно отрабатывать удары в боксе?
Чтобы добиться результата нужно долго и упорно тренироваться. Ускорить процесс может посещение тренировок с грамотным тренером. Первые успехи могут прийти через пару месяцев. Но это только начало!