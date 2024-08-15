Какие бывают удары в боксе

Кросс выполняется дальней от оппонента рукой. Вес бьющего во время удара переносится на переднюю ногу, а корпус разворачивается. Кросс по корпусу наносится с согнутыми коленями. Особенно часто его используют в комбинации ударов в боксе. Такой удар отличается высокой точностью. Кроме того, кросс считается очень сильным ударом в боксе. Некоторые спортсмены, к примеру, чемпион в тяжелом весе Макс Бэр, «вырубал» таким способом даже быка.