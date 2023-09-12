Ранние годы и первые шаги в боксе

Майкл Джерард Тайсон родился в Нью-Йорке 30 июня 1966 года. Будущий Железный Майк и один из величайших боксеров-тяжеловесов в истории рос в бруклинском районе Браунсвилль вместе со старшим братом Родни и сестрой Дениз. Майк называет своим отцом Джимми Киркпатрика, который в Браунсвилле был известен как сутенер, и только в зрелом возрасте узнал, что его биологическим отцом является скромный таксист. Фигура отца много значила для формирования личности будущего чемпиона. Как позднее вспоминал Тайсон:

Я очень хотел быть сыном сутенера, потому что в районе, в котором я рос, это имеет вес. Майк Тайсон

Поначалу Майку немало доставалось от сверстников и старшего брата. Тайсона обижали старшие ребята из местной молодежной банды, отбирая у мальчика деньги и оставляя синяки на его теле. Удивительно, но будущий грозный боксер какое-то время никак не мог себя защитить. Главным увлечением детства Майка, кстати, сохранившимся до сих пор, были голуби. Мальчик много времени проводил на голубятне, кормил и разводил птиц. Именно голуби помогли изменить статус Майка во дворе. Однажды один из местных гопников, в попытке показать свою власть над Тайсоном, у него на глазах оторвал голубю голову. Будущий боксер пришел в ярость, избил обидчика и завоевал уважение среди местных малолетних хулиганов, которые приняли его в свою банду. Этот момент стал поворотным в жизни Тайсона, с этого дня он уже никогда не давал себя в обиду, а нередкие приступы гневы станут визитной карточкой боксера.

Новые друзья научили Майка обчищать карманы прохожих, воровать и грабить магазины, вследствие чего Тайсон стал часто проводить время в полицейских участках и исправительных учреждениях для малолетних правонарушителей.

Однажды в исправительную школу в Бронксе, в которой Майку доводилось проводить время, приехал Мохаммед Али. Великий чемпион нередко уделял время встречам с трудными подростками. Тайсон вспоминает, что, вероятно, не стал бы боксером не будь той встречи. С того дня впечатленный визитом одного из самых известных спортсменов мира Майк Тайсон решает стать боксером.

Вскоре Майка направили в Трайон, спецшколу для несовершеннолетних преступников. К этому моменту Тайсон уже отличался большой физической силой и нередко был зачинщиком в драках. В Трайоне учителем физкультуры работал Бобби Стюарт, который в прошлом побеждал на чемпионате США по боксу среди любителей. Стюарт нашел подход к Тайсону, поставив условие: для достижения успеха необходимо взяться за учебу и не нарушать школьную дисциплину. Согласно договору с Бобби Стюартом количество занятий по боку зависело от успеваемости в школе. Тайсон, которого до этого считали умственно отсталым, сумел заметно улучшить свои оценки. Однако основные успехи были в тренировочном зале. Уже в 13 лет боксер поднимал в жиме лежа 100-килограммовую штангу, а во время одного из спаррингов пробил защиту тренера и сломал тому нос.

Понимая, что ученик уже перерос своего учителя, Бобби Стюарт привел Тайсона к легендарному тренеру Касу Д’Амато, который к тому момент воспитал ряд прославленных чемпионов, в том числе, Рокки Грациано, Флода Паттерсона, Хосе Торреса. На момент визита в клуб Д’Амато не нашлось подходящих для Тайсона соперников, и Бобби Стюарту пришлось надеть перчатки и выйти на ринг с подростком. Желая произвести впечатление на выдающегося тренера, Тайсон набросился на своего наставника, осыпая его ударами. Это произвело должный эффект. Д’Амато сказал, что если Майк будет продолжать в таком же духе, то непременно станет чемпионом мира. В клубе Каса Д’Амато Тайсон столкнулся с профессиональным подходом. У Майка было все необходимое для оттачивания мастерства: спарринг-партнеры, секунданты, массажисты, видеозаписи боев чемпионов прошлых лет. Тайсон часами пропадал в кинозале, где изучал технику чемпионов, пересматривая как старые черно-белые записи, так и недавние поединки. Среди тех, кто больше всех повлиял на становление его индивидуального стиля, Тайсон называет звезду 1920-х годов Джека Демпси, а также Эусебио Педросу и Роберто Дурана, пик карьеры которых пришелся на 1970-е годы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-5910601&hd=2&id=456239484&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Внимательное изучение видеозаписей боксерских поединков прошлых лет повлияло не только на стиль боксирования, но и на имидж Тайсона. Под впечатлением от увиденного он выбрал для себя достаточно необычный по тем временам образ: он выходил на ринг без музыки, без халата, в простых черных трусах и боксерках на босу ногу. Отвечая на вопросы журналистов, он говорил, что «это помогает ему чувствовать себя воином, гладиатором».

Касу Д’Амато отведена особая роль в судьбе Тайсона. После смерти матери Тайсона в 1982 году Кас с женой Камиллой оформил опеку над несовершеннолетним талантом. Майк Тайсон вспоминал, что после спартанских условий спецшколы и жесткой дисциплины от Бобби Стюарта поначалу с недоверием отнесся к куда более мягким принципам воспитания со стороны Д’Амато, однако вскоре проникся жизненной философией тренера и стал его преданным учеником.

Карьера

Майк Тайсон дебютировал в 15-летнем возрасте в нью-йоркском клубе Holyoke, где получил прозвище Танк. Перед напором юного боксера могли устоять единицы: в 1981 году из 6 боев Танк проиграл только один. Майк принял участие в отборе на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 1984 года. Однако на отборочном турнире проиграл Генри Тиллману со счетом 2:3. Многие были недовольны судейским решением отдать победу более слабому Тиллману, посчитав, что Тайсона не хотели допускать до Олимпиады за агрессивное поведение и жесткий стиль.

Уже в молодости Тайсон внушал своим оппонентам на ринге оправданный страх. Мало того, что спортсмен обладал уникальной способностью психологического подавления соперника, его удар был мощным, а выносливость позволяла до конца боя держать планку.

Кас Д’Амато прививал своем ученикам стиль пик-а-бу, который позволял успешно нокаутировать даже высоких и длинноруких противников. Рост Майка Тайсона (180 см) — довольно средний в тяжелой весовой категории, но, благодаря выбранному стилю это никогда не становилось серьезным препятствием для Майка.

В марте 1985 года Тайсон дебютировал на профессиональном ринге. Своего первого соперника, Эктора Мерседеса, Майк нокаутировал в первом раунде.

Однако главным событием 1985 года для Тайсона стал не дебют, а печальное событие. В ноябре от воспаления легких умер Кас Д’Амато. Для Майка Кас был не столько тренером, сколько другом, наставником и заботливым опекуном. Новым тренером боксера стал Кевин Руни.

Майк Тайсон и Кевин Руни | Источник: AP 2023

Примерно в это время впервые стали говорить о бурном нраве Майка и его припадках гнева за пределами ринга. Тайсона арестовали по обвинению в нападении и нанесении увечий. Он приставал к сотруднице платной автостоянки, а потом ударил заступившегося за нее коллегу. Дело закрыли после выплаты им 105 тысяч долларов.

В январе 1986 года в своем 17-м профессиональном поединке боксер впервые встретился с достойным соперником — Майком Джеймсоном. Тайсон отправил Джеймсона в нокдаун в 4 и 5 раундах и победил техническим нокаутом в 5 раунде. Джеймсон стал первым, кому удалось продержаться до 5-го раунда, хотя ни одного раунда он не выиграл. Возможно, на результат повлияло также то, что предыдущий бой Тайсон проводил всего за 13 дней до того как выйти на поединок с Джеймсоном.

В мае 1986 года состоялся бой Тайсона с бывшим претендентом на титул Джеймсом Тиллисом. Тиллис стал первым соперником, кто сумел продержаться против Тайсона до конца поединка. Тайсон хорошо выглядел в этом бою, но не сумел послать противника в нокаут, победив единогласным решением судей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-205632732&hd=2&id=456239024&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре 1986 года Майк Тайсон вышел на ринг против чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тревора Бербика. Тайсон уверенно завоевал свой первый чемпионский титул, отправив соперника в нокаут во втором раунде.

На следующий год 21-летний тяжеловес, победив Джеймса Смита и Тони Такера, добавил в свою коллекцию титулы чемпионов мира по версии WBA и IBF, став таким образом абсолютным чемпионом. Самым молодым абсолютном чемпионом мира в тяжелой весовой категории, этот рекорд держится по сей день.

Майк Тайсон с чемпионскими поясами | Источник: AP 2023

В июне 1988 года состоялся бой двух непобежденных боксеров — Тайсону противостоял Майкл Спинкс, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, имевший, к тому же, преимущество в росте над Майком. Однако напряженной борьбы не получилось — через 91 секунду после начала боя Спинкс уже был нокаутирован. За полторы минуты Тайсон заработал на тот момент самый большой гонорар в истории бокса — 22 миллиона долларов.

Примерно с этого момента впервые в профессиональной карьере Тайсона прекратился стремительный взлет. Возможно, победы давались слишком легко. Возможно, не хватало Каса Д’Амато рядом. Чемпиона все чаще стали замечать в барах и пивнушках. В это же время распадается брак Майка с красавицей-актрисой Робин Гивенс. В результате шумного бракоразводного процесса Робин получила десять миллионов от его капитала.

В 1990 году, несмотря на юный по боксерским меркам 23-летний возраст, Майк Тайсон после развода, судебных разбирательств и многочисленных алкогольных и наркотических вечеринок находился в скверном физическом и психологическом состоянии.

Вероятнее всего, именно поэтому Железный Майк упустил свои чемпионские титулы в бою с занимавшим седьмое место в мировом рейтинге Бастером Дагласом. Ставки на победу Бастера перед поединком составляли 42 к 1. Победу Дагласа над Тайсоном нередко включают в списки самых больших сенсаций в истории бокса.

После этого боя Тайсон вернулся к тренировкам и записался на лечение. Майку удалось одержать несколько побед, включая победу в первом раунде нокаутом над олимпийским чемпионом Генри Тиллманом, который не пустил Тайсона на Игры в Лос-Анджелесе.

Все изменил очередной скандал, и на этот раз деньгами замять дело экс-чемпион не смог.

Боксера обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон, имевшей титул «Черная мисс штата Род-Айленд». Несмотря на то, что защита настаивала на том, что все произошло по взаимному согласию, жюри присяжных приговорило Тайсона к шестилетнему тюремному заключению.

У Тайсона берут отпечатки пальцев | Источник: AP 2023

Однако чемпиону удалось найти в себе силы к возвращению. Тайсон был освобожден досрочно — в тюрьме боксер провел чуть больше трех лет. В 1995 году Майк вернулся в профессиональный бокс. Это возвращение было названо событием года в бокса. Однако годы вне спорта не прошли незамеченными. Изменился и сам Тайсон, и стиль его боя. Как и раньше, мало кому удавалось устоять перед его натиском, но выносливость спортсмена в второй половине поединков была уже не той, что в молодости.

В 1996 году состоялся чемпионский бой между Железным Майком и Фрэнком Бруно. После этого чемпионский титул WBC перешел к Тайсону. В сентябре того же года был возвращен и титул WBA. Это случилось после победы над Брюсом Селдоном. Вечером после того матча был застрелен известный рэпер Тупак Шакур, приехавший в Лас-Вегас, чтобы поддержать своего кумира.

Поздней осенью 1996-го Тайсон сразился с Эвандером Холифилдом. Этот бой был признан боем года по версии издания «Ринг». В начале боя, вплоть до 4-го раунда Тайсон превосходил соперника, однако затем Эвандер постепенно забирал инициативу. В итоге победа техническим нокаутом была присуждена Холифилду — у Майка была рассечена бровь. Однако поражение было для Тайсона с привкусом победы. Холифилд после победного боя с Тайсоном заработал 5 миллионов долларов, тогда как проигравший Тайсон — 30. Майк не оспаривал судейское решение, однако сразу же пошли разговоры о матче-реванше.

Бой Тайсон - Холифилд | Источник: AP 2023

Матчу-реваншу было суждено занять важное место не только в карьере Тайсона, но и остаться в памяти болельщиков как одому из самых памятных боев в истории бокса. Холифилд вязал Тайсону руки и не давал вырваться, ударом головы вновь рассек бровь Майка, ударил по затылку.

Все это в крайней степени разозлило Тайсона, и он не нашел ничего лучшего, кроме как откусить часть уха Эвандера Холифилда. В результате Тайсона дисквалифицировали. Атлетическая комиссия отобрала у него боксерскую лицензию и оштрафовала на 3 миллиона долларов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-183904925&hd=2&id=456239025&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод с откушенным Тайсоном кусочком уха Холифилда стал частью массовой культуры, неоднократно пародировался в комедийных шоу и известен даже далеким от бокса людям.

Холифилд с надкушенным ухом после боя с Тайсоном | Источник: AP 2023

Лицензию вскоре вернули, но большой статусный бой у Тайсона был только один — в июне 2002 года Тайсон был повержен Ленноксом Льюисом. Заслуженная победа абсолютного чемпиона мира состоялась нокаутом в восьмом раунде.

Майк Тайсон сейчас

Тайсон — частый гость на телевидении в разнообразных ток-шоу и реалити-шоу.

Выпущенная в 2013 году биография «Беспощадная истина», в которой экс-чемпион мира в тяжелом весе делится откровениями, стала бестселлером.

В 2020 году Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры для проведения нескольких шоу-боев. В том же году был проведен восьмираундовый выставочный в бой с Роем Джонсом-младшим, имеющим российский паспорт. Судьями в этом бою выступили бывшие профессиональные боксеры. По итогам боя была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Тайсон охотно соглашается сняться в голливудских фильмах, в основном в роли самого себя. Следует упомянуть фильмы «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Мальчишник в Вегасе» и его сиквел, «Рокки Бальбоа», «Очень страшное кино 5», фильм про кунг-фу «Ип Ман 3». В 2022 году Тайсон вместе с Брюсом Уиллисом снялся в боевике «Вендетта. Банды Атланты».

В том же 2022 на платформе Hulu вышел 8-серийный сериал о молодых годах Майка Тайсона. Сам боксер отзывался о данном произведении в негативном ключе.

Тайсон также объявил о продаже coбcтвeнной кoллeкции NFT Mуsterу Box.

Не может Майк и без скандалов. В 2022 году он во время полета из Калифорнии во Флориду ударил пассажира, пролившего воду на боксера. Обвинения выдвинуты не были.

В 2023 году неназванная женщина обвинила Тайсона в изнасиловании в лимузине боксера в начале 1990-х. В данный момент дело находится на рассмотрении.

Личная жизнь

Тайсон был женат трижды. Первой женой была уже упоминавшаяся актриса Робин Гивенс, развод с которой повлиял на потерю боксеру чемпионских титулов в 1990 году.

Майк Тайсон и Робин Гивенс | Источник: AP 2023

После выхода из тюрьмы Тайсон женился во второй раз на враче-педиатре из медицинского центра Джорджтаунского университета Монике Тернер. В браке родилось двое детей — сын Амир и Рейна, которая относит себя к небинарным персонам.

С 2009 года Тайсон женат на Лакии Спайсер, которая родила ему дочь Милан и сына Марокко.

Также у Тайсона есть внебрачные дети — дочери Деамата Килрейн и Мики Лорна, сын Мигель Леон. В 2009 году четырехлетняя дочь Эксодус умерла вследствие несчастного случая — запуталась в проводе от беговой дорожки, когда играла дома, и провод задушил ее.

Награды и достижения

Абсолютный чемпион мира 1987−1990 годов в тяжелой весовой категории среди профессионалов;

Чемпион мира 1986−1990, 1996 годов по версии WBC;

Чемпион мира 1987−1990, 1996 годов по версии WBA;

Чемпион мира 1987−1990 годов по версии IBF;

Чемпион мира 1988−1990 годов по версии журнала The Ring;

Лучший боксер 1987−1989 годов вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring;

Двукратный «Боксер года» по версии журнала The Ring (1986, 1988).

Интересные факты

Тайсон с детства любит голубей. На принадлежащей ему голубятне сейчас живет около 350 особей.

Перед президентскими выборами 2016 года поддержал кандидатуру Дональда Трампа, но обычно держится в стороне от политики.

Тайсон и Дональд Трамп в 1988 году | Источник: AP 2023

У Тайсона есть татуировки с изображением Мао Цзэдуна, Че Гевары и победителя турниров серии Большого шлема по теннису Артура Эша.

В автобиографии «Беспощадная истина» Тайсон рассказал, что использовал мочу своей жены Моники Тернер для прохождения допинг-тестов.

Вскоре после рождения был крещен, однако в начале 1990-х принял ислам. Иногда встречается неверное указание, что новую веру боксер принял в тюрьме, что не соответствует действительности. Официально не менял имя, но известно, что боксером было выбрано имя Малик.

Является убежденным веганом.

Майк Тайсон часто упоминается в сериале «Альф». Альф часто ставит на него деньги, а в одной из серий даже позвонил ему и вызвал на поединок с Вилли, но ответила девушка Тайсона.

Тайсон и Холифилд выпускают мармелад в форме надкушенного уха.