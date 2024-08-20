Александр Усик назвал свой любимый футбольный клуб и игроков

«Когда я был маленьким, я всегда болел за “Манчестер Юнайтед”.
Я был фанатом Гарри Невилла и других, в частности Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть. Но если говорить о моих любимых футболистах, то это были, пожалуй, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо — тот, что старый зубастик. Очевидно, Месси и другой Роналду тоже были большими игроками для меня.
Я всегда хотел быть футболистом, и мне нравится тренироваться с “Полесьем”. Это дало мне возможность на время отдохнуть и уйти от бокса. После моей победы над Тайсоном Фьюри в мае я не праздновал привычным способом. Я просто тихо поужинал со своей семьей и проводил время, играя в футбол, — я даже не думал о том, что стал абсолютным чемпионом», — приводит слова Усика Daily Mail.
Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF).
После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.