Александр Усик назвал свой любимый футбольный клуб и игроков

«Когда я был маленьким, я всегда болел за “Манчестер Юнайтед”.



Я был фанатом Гарри Невилла и других, в частности Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть. Но если говорить о моих любимых футболистах, то это были, пожалуй, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо — тот, что старый зубастик. Очевидно, Месси и другой Роналду тоже были большими игроками для меня.



Я всегда хотел быть футболистом, и мне нравится тренироваться с “Полесьем”. Это дало мне возможность на время отдохнуть и уйти от бокса. После моей победы над Тайсоном Фьюри в мае я не праздновал привычным способом. Я просто тихо поужинал со своей семьей и проводил время, играя в футбол, — я даже не думал о том, что стал абсолютным чемпионом», — приводит слова Усика Daily Mail.