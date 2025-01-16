Спортсмены, которые вернулись после завершения карьеры: часть два

Марио Лемье
Легендарный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» канадец Марио Лемье был выбран командой на драфте в 1984 году под общим первым номером. Лемье выступал в составе «Питтсбурга» до 1997 года, выиграв два Кубка Стэнли.
В 1997 году хоккеист завершил карьеру из-за травмы спины. А спустя три года Лемье вернулся на лед и вновь выступал за «Пингвинз». Он провел 18 сезонов в НХЛ и завоевал множество индивидуальных наград: три раза выиграл «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок лиги, шесть раз — «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир, два раза получил «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф, четырежды — «Лестер Пирсон Эворд» и один раз — «Билл Мастертон Трофи». Лемье один из немногих игроков, чье имя было введено в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры.
С 1999 году Марио Лемье владеет клубом «Питтсбург Пингвинз». При нем «Пингвинз» трижды выиграли Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
Мартина Хингис
Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде и экс-первая ракетка мира Мартина Хингис из Швейцарии завершала карьеру дважды. Впервые Хингис ушла из тенниса в 2002 году из-за ряда травм. После проведенных операций самочувствие спортсменки не улучшилось и она приняла решение завершить карьеру. Хингис стала работать комментатором на нескольких популярных спортивных каналах.
Спустя три года Мартина Хингис приняла решение вернуться на корт. В 2006 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии в миксте. В этом же году спортсменка завоевала титул в одиночном разряде на престижном турнире в Риме. Но уже в 2007 году Хингис была вынуждена покинуть теннис из-за допингового скандала. В ее пробе был обнаружен кокаин.
В 2013 году 33-летняя Хингис вновь вернулась в тур в парном разряде. Вместе с итальянкой Флавией Пеннеттой она выиграла два турнира: в Ухане и Кубок Кремля в Москве. Позднее Хингис стала победительницей еще трех турниров Большого шлема в миксте и парном разряде. Также она добавила в коллекцию серебро Олимпийских игр в 2016 году в паре.
Мартина Хингис окончательно ушла из профессионального тенниса в 2017 году.
Стив Редгрейв
Один из самых титулованных гребцов в истории британец Стив Редгрейв завоевал пять золотых наград на Олимпийских играх. Впервые спортсмен стал обладателем медали высшей пробы на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году, выступая в четверках с рулевым. Позднее Редгрейв завоевал золото в двойках без рулевого и бронзу в двойках с рулевым Сеуле в 1988 году, а также стал чемпионом Игр в Барселоне и Атланте.
После Олимпиады в Атланте, которая прошла в 1996 году, Редгрейв заявил: «Если кто-либо увидит меня возле лодки, пусть застрелит!».
Уже спустя четыре года спортсмен вновь принял участие в Олимпийских играх в Сиднее. Его четверка без рулевого заняла первое место, обойдя Италию и Австралию.
Михаэль Шумахер
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер из Германии начал карьеру пилота в королевских гонках в 1991 году в команде «Бенеттон». Позднее спортсмен перешел в «Феррари», где добился главных успехов в профессиональной карьере. В итальянской команде Шумахер стал чемпионом «Формулы-1» пять раз подряд.
В 2006 году он принял решение уйти из «Формулы-1». Шумахер продолжал работать в «Феррари» в качестве эксперта и советника, периодически тестируя машины. Также он принимал участие в мотогонках. Спустя три года Михаэль вернулся за руль болида, но из-за травмы шеи не смог выступить ни на одном этапе Гран-при. В 2010 году немецкий гонщик стал пилотом команды «Мерседес». В 2012 Шумахер занял третье место на Гран-при Европы и в последний раз поднялся на подиум.
29 декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Михаэль получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. Семья бывшего гонщика все это время не разглашает деталей о его нынешнем состоянии, с момента трагедии не было опубликовано ни одной фотографии немца.
Мухаммед Али
Один из самых известных спортсменов в истории мирового бокса Мухаммед Али вынужденно приостановил профессиональную карьеру из-за отказа служить в армии США в 1967 году. Его лишили боксерской лицензии и отобрали все титулы. К тому времени Али был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Спустя четыре года Верховный суд США оправдал и восстановил во всех правах Мухаммеда Али. Боксер вернул себе титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и оставался непобежденным на протяжении пяти лет. В 1980 году Али объявил о завершении карьеры и больше никогда не выходил на ринг. В 1984 году стало известно, что спортсмен страдает болезнью Паркинсона. Мухаммед Али скончался на 75-году жизни в одной из больниц города Скоттсдейл.