Спортсмены, которые вернулись после завершения карьеры: часть два

В 1997 году хоккеист завершил карьеру из-за травмы спины. А спустя три года Лемье вернулся на лед и вновь выступал за «Пингвинз». Он провел 18 сезонов в НХЛ и завоевал множество индивидуальных наград: три раза выиграл «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок лиги, шесть раз — «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир, два раза получил «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф, четырежды — «Лестер Пирсон Эворд» и один раз — «Билл Мастертон Трофи». Лемье один из немногих игроков, чье имя было введено в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры.