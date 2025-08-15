Топ-10 лучших боксерских шлемов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Боевые боксерские шлемы отличаются от тренировочных большей защитой. У них более прочная конструкция и накладки, которые защищают лицо и голову спортсмена от ударов. Также боевые шлемы могут быть с более плотной фиксацией на голове для дополнительной защиты. Тренировочные модели могут быть менее защищенными и более легкими, что удобно для длительных занятий.