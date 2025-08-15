Топ-10 лучших боксерских шлемов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Бокс — травмоопасный вид спорта, ведь во время поединков соперники наносят удары по корпусу и голове. Для повышения безопасности нужна спецзащита, которая минимизирует имеющиеся риски. В этой статье мы рассмотрим лучшие боксерские шлемы в 2025 году. При составлении рейтинга учитывалось удобство экипировки, качество материалов, надежность фиксации на голове и мнения самих спортсменов.
Обзор лучших боксерских шлемов
Предлагаем ознакомиться с перечнем лучших боксерских шлемов.
|Boybo Ataka BH80
|Недорогой шлем для бокса и других единоборств
|Clinch Olimp Dual
|Открытая модель, одобренная Федерациями бокса и кикбоксинга
|Fight Empire Amateur
|Шлем для начинающих и опытных боксеров
|Title Gel World
|Шлем премиум-класса с дополнительной защитой
|Green Hill Alfa HGA-4014
|Открытый шлем для тренировок и боев, сделан из качественной искусственной кожи
|BN Fight Doodle
|Модель с усиленной защитой, подойдет для тренировок и соревнований по боксу, кикбоксингу, муай-тай и ММА
|Green Hill Champion
|Шлем для соревнований по любительскому боксу
|ZTTY ZTQ-H001
|Шлем с защитой Full Face для бокса и боевых искусств
|Twins HGL 10
|Бамперный шлем из натуральной кожи
|Clinch Helmet Kick C142
|Шлем для бокса и кикбоксинга, выполнен из полиуретана FlexLeather
Рейтинг топ-10 лучших боксерских шлемов
Для бокса важна не только техника, но и выбор правильной экипировки. Спортсмену нужен хороший защитный шлем, поэтому стоит обратить внимание на лучшие модели.
1. Boybo Ataka BH80
Шлем для тренировок по боксу и другим видам единоборств, защищает скулы и подбородок. Изготовлен из искусственной кожи с набивкой из вспененного материала. Мягкая внутренняя часть не натирает кожу. Фиксация на голове выполняется с помощью липучки, что помогает регулировать размер.
В отзывах отмечают хорошую посадку шлема, он прочно сидит на голове. Также подчеркивают удобную подгонку под свой размер. Еще шлем хорошо держит удар и привлекает невысокой ценой.
Характеристики
|Тип
|Full Face с защитой скул и подбородка
|Материалы
|Искусственная кожа Flexy, вспененный материал
|Особенности
|Для бокса, кикбоксинга, смешанных единоборств, дополнительная набивка в зоне ушных раковин
|Цвет
|Черный, черно-синий, черно-красный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для бокса и других единоборств
- Качественные материалы
- Дополнительная защита ушных раковин
Минусы:
- По некоторым отзывам, торчат нитки
Где купить
2. Clinch Olimp Dual
Шлем для занятий боксом и кикбоксингом, одобрен федерациями этих видов спорта. В комплект входят две сменные накладки для теменной области. Выполнен из эластичного полиуретана с пенным наполнителем, отводит влагу, обеспечивает хороший обзор. Фиксируется сзади на липучках.
По словам покупателей, шлем хорошего качества, удобен в использовании, не натирает кожу. В некоторых отзывах подчеркивается хорошее соотношение качества и стоимости.
Характеристики
|Тип
|Открытый
|Материалы
|100% полиуретан с пенонаполнителем
|Особенности
|Для бокса и кикбоксинга, сменные теменные накладки
|Цвет
|Красный, синий
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Одобрен Федерациями бокса и кикбоксинга России
- Две теменные накладки в комплекте
- По отзывам, хорошее соотношение цены и качества
Минусы:
- Бывает, что оказывается большеват
Где купить
3. Fight Empire Amateur
Открытый шлем для спаррингов и тренировок. Подойдет начинающим и опытным боксерам, а также спортсменам, которые занимаются другими единоборствами. В зоне ушных раковин есть дополнительная набивка, предусмотрен подбородочный фиксатор. Размер регулируется липучками и шнуровкой. Обеспечивает хороший обзор во время спарринга и боя.
По отзывам боксеров, шлем хорошо держит удар, плотно сидит: не скользит и не разбалтывается. Также отмечают отличную вентиляцию — голова не потеет даже в напряженном поединке.
Характеристики
|Тип
|Открытый
|Материалы
|Полиуретан
|Особенности
|Для бокса и единоборств, дополнительная защита ушных раковин, застежка-липучка, шнуровка по поверхности головы
|Цвет
|Красный, синий, черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для новичков и опытных боксеров
- Дополнительная защита подбородка и зоны ушных раковин
- По отзывам боксеров, высокое качество вентиляции
Минусы:
- По словам покупателей, размер не всегда совпадает с заявленным
Где купить
4. Title Gel World
Закрытый шлем премиум-класса, защищает щеки и подбородок. Используется инновационный пенный состав, улучшающий амортизационные свойства. Защита лобной и затылочной частей усилена, при этом не снижается обзорность. Регулируется тянущимися ремнями и липучкой. Шлем выполнен из натуральной кожи.
По словам покупателей, нравится усиленная защита и удобство этой модели. Отмечают, что шлем комфортно сидит на голове, хвалят зоны ушных раковин, отличную амортизацию и удобные регулировочные ремни.
Характеристики
|Тип
|Full Face с дополнительной защитой
|Материалы
|Натуральная кожа
|Особенности
|Инновационный пенный состав, технология Gel Enforced Lining, фиксирующие ремни и застежка на липучке
|Цвет
|Красный, черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Усиленная защита, которая не ухудшает обзор
- Отличная амортизация
- Натуральная кожа и инновационный пенный состав
- По отзывам, удобные ремни для регулировки
Минусы:
- Относительно высокая цена
Где купить
5. Green Hill Alfa HGA-4014
Открытый шлем для бокса и кикбоксинга. Модель можно использовать во время тренировок и соревнований. Шлем выполнен из искусственной кожи, обеспечивает достаточную защиту и обзор при поединке. Предусмотрена двойная система креплений: с помощью шнуровки сверху, липучки на затылке и подбородке.
По отзывам боксеров, шлем комфортный, хорошо сидит на голове, как влитой. Также хвалят качество материалов, несмотря на искусственную кожу. Также нравится надежность и удобство крепления.
Характеристики
|Тип
|Открытый
|Материалы
|Искусственная кожа
|Особенности
|Для тренировок и соревнований, двойная система креплений: шнуровка и липучки
|Цвет
|Красный, синий, черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для тренировок и боев
- Хороший обзор
- Двойная система креплений
Минусы:
- По отзывам, маломерит
Где купить
6. BN Fight Doodle
Шлем сделан из искусственной кожи, подходит для детей и взрослых. Модель используется в тренировочном процессе и соревнованиях по боксу, кикбоксингу, муай-тай и ММА. Шлем надежно защищает макушку, скулы, подбородок, а также зону ушей. Используется пенный наполнитель, поглощающий удары.
По отзывам покупателей, шлем хорошо фиксируется на голове, держит форму, еще отмечают качество швов, удобство липучек. Также подчеркивают отличную обзорность при надежной защите.
Характеристики
|Тип
|Закрытый
|Материалы
|Искусственная кожа, пенный наполнитель
|Особенности
|Для тренировок и боев, конструкция с усиленной защитой, дизайн с отличной видимостью
|Цвет
|Белый, синий, зеленый, красный, оранжевый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для детей
- Для тренировок и боев
- Усиленная защита
- Дизайн, обеспечивающий отличную видимость
Минусы:
- По отзывам, бывает несоответствие размеров
Где купить
7. Green Hill Champion
Шлем для соревнований по любительскому боксу. Конструкция модели обеспечивает спортсмену максимальный обзор. Внешняя сторона шлема изготовлена из искусственной кожи, внутренняя — из искусственной замши. Зоны ушей защищены специальными накладками. Крепится с помощью шнуровки и липучек. Модель одобрена Федерацией бокса России.
По отзывам покупателей, шлем прочно сидит, не пережимает уши, удобно крепится, не смещается при ударах. Также подчеркивается, что в этом шлеме голова не сильно потеет. Также некоторые пользователи выделяют качество материалов.
Характеристики
|Тип
|Открытый
|Материалы
|Искусственная кожа, искусственная замша
|Особенности
|Для соревнований, специальная защита ушей, максимальный обзор
|Цвет
|Красный, синий
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для соревнований по любительскому боксу
- Одобрен Федерацией бокса России
- Усиленная защита ушей
- Конструкция с максимальным обзором
Минусы:
- По отзывам, бывают торчащие нитки
Где купить
8. ZTTY ZTQ-H001
Закрытый шлем Full Face для бокса и боевых искусств, дополнительно защищающий подбородок и скулы. Модель сделана из искусственной кожи с пенным наполнителем, улучшающим амортизацию. Шлем с анатомической формой обеспечивает хорошую обзорность. Для фиксации используются прочные и надежные липучки.
По словам покупателей, шлем хорошо защищает голову и лицо, не скользит, в нем комфортная вентиляция, что важно при интенсивных тренировках. Еще отмечают удобную липучку.
Характеристики
|Тип
|Закрытый Full Face
|Материалы
|Искусственная кожа, пенный наполнитель
|Особенности
|Для бокса и боевых искусств, защита скул и подбородка, анатомическая форма
|Цвет
|Белый, синий
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для бокса и боевых искусств
- Дополнительная защита лица
- Хороший обзор
Минусы:
- По отзывам, иногда жалуются на неприятный запах, который со временем пропадает
Где купить
9. Twins HGL 10
Бамперный шлем для защиты головы во время спаррингов. Выполнен из натуральной кожи вола, внутренний слой — из замши. В нижней части есть дополнительная вставка, защищающая от апперкотов. В тыльной части мягкие пластины, которые соединяются липучкой, благодаря чему шлем можно легко подгонять по размеру. Верх регулируется с помощью завязок.
По отзывам, шлем комфортно сидит на голове и хорошо защищает от ударов. Покупатели хвалят качество материалов и дополнительные защитные вставки, которые выручают во время боев.
Характеристики
|Тип
|Бамперный
|Материалы
|Натуральная кожа вола, замша
|Особенности
|Защита лица и головы, дополнительная вставка снизу, мягкие пластины в тыльной части
|Цвет
|Черный, синий, красный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Максимальная защита
- Высокое качество материалов
- Вставка для защиты от апперкотов
Минусы:
- Относительно высокая цена
Где купить
10. Clinch Helmet Kick C142
Шлем для бокса и единоборств, используется во время тренировок в различных дисциплинах и официальных поединках по кикбоксингу. Изготовлен из полиуретана FlexLeather, сохраняет форму под ударными нагрузками. Пенный наполнитель SuperSafe хорошо амортизирует удары. Внутри используется специальное антибактериальное покрытие. Фиксируется на двух липучках сзади.
Шлем хвалят за его качество, надежность и удобство, отмечают, что он хорошо прошит, легкий. Еще подчеркивают, что модель подходит для тренировок и участия в соревнованиях.
Характеристики
|Тип
|Открытый
|Материалы
|Полиуретан, пенный наполнитель
|Особенности
|Для бокса и кикбоксинга, технологии FlexLeather и SuperSafe, покрытие AntiSweat, фиксация на двух липучках
|Цвет
|Красный, синий
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для бокса, кикбоксинга и других дисциплин
- Современные технологии FlexLeather и SuperSafe
- Способность выдерживать большие нагрузки
Минусы:
- По отзывам, маломерит
Где купить
Как выбрать хороший боксерский шлем для спарринга и тренировок
Приобретая экипировку, спортсмен отталкивается от своих предпочтений и рекомендаций специалистов. При выборе шлема учитывается совокупность нескольких критериев, расскажем о них подробнее.
1. Размер и вес
Прежде всего, нужно обратить внимание на размер и вес шлема. Он должен подходить спортсмену, чтобы обеспечить надежную фиксацию и комфорт во время тренировок. Так что необходимо измерить обхват головы и подобрать правильную модель.
Кроме того, шлем не должен быть тяжелым, иначе он быстро вызовет усталость, особенно во время длительных и интенсивных тренировок. Легкие и хорошо вентилируемые шлемы будут предпочтительнее.
2. Качество материалов и особенности конструкции
Большую роль играют используемые материалы. Например, в шлемах из полиуретана и с качественным наполнителем обеспечивается хорошая амортизация и защита от ударов. Модели из натуральной кожи могут прослужить дольше, но у них более высокая цена.
Также важна конструкция шлема: наличие вентиляционных отверстий поможет избежать перегрева, а продуманная система креплений и регулировки позволит надежно фиксировать шлем на голове. Кроме того, в некоторых моделях присутствуют дополнительные элементы защиты, например: усиленные накладки на подбородке, затылке или в зоне ушных раковин, что может стать важным фактором при выборе.
3. Тип шлема
Конечно, при выборе учитывается тип шлема и особенности его использования. Так, для обычных тренировок подойдут шлемы открытого типа. Однако при спаррингах, особенно когда идет подготовка к боям, лучше использовать экипировку с максимальной защитой: например, выбирать модели с закрытием скул и подбородка.
Помимо этого, необходимо учитывать соответствие конкретному виду спорта и единоборств. Например, некоторые боксеры дополнительно занимаются кикбоксингом. В такой ситуации можно использовать шлем, который подходит для разных дисциплин.
4. Примерка
Чтобы подобрать элементы боксерской экипировки, можно почитать обзоры независимых экспертов и отзывы покупателей. Это поможет определиться с подходящим шлемом.
Однако для принятия окончательного решения нужно оценить удобство выбранной модели, поэтому необходимо примерить боксерский шлем в магазине или пункте выдаче заказов. Так что выбирайте варианты с возможностью такой примерки. Это избавит от лишних хлопот, в том случае, если товар не подойдет.
Вопросы и ответы
При занятиях боксом у начинающего спортсмена появляется немало вопросов, например:
Чем отличаются боевые боксерские шлемы от тренировочных?
Боевые боксерские шлемы отличаются от тренировочных большей защитой. У них более прочная конструкция и накладки, которые защищают лицо и голову спортсмена от ударов. Также боевые шлемы могут быть с более плотной фиксацией на голове для дополнительной защиты. Тренировочные модели могут быть менее защищенными и более легкими, что удобно для длительных занятий.
Можно ли стирать боксерский шлем?
Да, как правило, шлемы можно стирать. Однако перед этим необходимо воспользоваться инструкцией производителя. В некоторых случаях разрешается только ручная стирка, в других — допускается деликатный режим. Также нужно уделить внимание средствам, которые можно использовать. При несоблюдении правил возникает опасность испортить боксерский шлем.
Автор: Евгений Панычев