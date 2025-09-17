Звезда бокса требует от бывшей невесты вернуть подарки на $350 тысяч

Райан Гарсия не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание. Также антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о том, что допинг-проба, взятая у Гарсии перед поединком против Хейни, дала положительный результат на остарин. Атлетическая комиссия признала победу Гарсии недействительной. Позднее Хейни подал в суд на Гарсию.