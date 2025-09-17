Ричмонд
Звезда бокса требует от бывшей невесты вернуть подарки на $350 тысяч

Американский боксер Девин Хейни подал в суд на бывшую невесту Лину Сайед с требованием вернуть подарки на сумму $350 тысяч, сообщает TMZ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

По информации источника, Хейни утверждает, что во время отношений дарил Сайед брендовые сумки, дорогие часы, кольцо и серьги с бриллиантами — под предлогом того, что они собирались пожениться. Теперь, когда пара разорвала помолвку, по закону штата Калифорния девушка обязана вернуть подарки.

Ранее Хейни уже общался в суд с таким же заявлением. По мнению боксера, общая сумма ущерба составила $500 тысяч.

Девин Хейни — бывший чемпион мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе. Американец бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring в легком весе.

В апреле 2024 года Хейни проиграл Райану Гарсии раздельным решением судей в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). По ходу поединка Гарсия отправил Хейни в нокдаун три раза.

Райан Гарсия не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание. Также антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о том, что допинг-проба, взятая у Гарсии перед поединком против Хейни, дала положительный результат на остарин. Атлетическая комиссия признала победу Гарсии недействительной. Позднее Хейни подал в суд на Гарсию.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456243981.