Звезда бокса требует от бывшей невесты вернуть подарки на $350 тысяч

По информации источника, Хейни утверждает, что во время отношений дарил Сайед брендовые сумки, дорогие часы, кольцо и серьги с бриллиантами — под предлогом того, что они собирались пожениться. Теперь, когда пара разорвала помолвку, по закону штата Калифорния девушка обязана вернуть подарки.
Ранее Хейни уже общался в суд с таким же заявлением. По мнению боксера, общая сумма ущерба составила $500 тысяч.
Девин Хейни — бывший чемпион мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе. Американец бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring в легком весе.
В апреле 2024 года Хейни проиграл Райану Гарсии раздельным решением судей в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). По ходу поединка Гарсия отправил Хейни в нокдаун три раза.
Райан Гарсия не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание. Также антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о том, что допинг-проба, взятая у Гарсии перед поединком против Хейни, дала положительный результат на остарин. Атлетическая комиссия признала победу Гарсии недействительной. Позднее Хейни подал в суд на Гарсию.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456243981.