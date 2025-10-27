Бывшая жена чемпиона мира по боксу Бивола объявлена в розыск

Бывшей супруге российского боксера Дмитрия Бивола заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)», которая предусматривает наказание от пяти до семи лет.
Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заочном аресте Екатерины Бивол, избрав ее меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем она объявлена в розыск.
Ранее сообщалось, что Екатерина Бивол может столкнуться с уголовными преследованиями в Казахстане и Кыргызстане из-за оскорбительных высказываний в социальных сетях. Ранее 35-летняя уроженка Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором она использовала нецензурные выражения в адрес казахов и киргизов.
В январе этого года Екатерину Бивол привлекли к административной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес ее бывшего мужа, его матери и болельщиков. Суд назначил ей наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.
Дмитрий Бивол является уроженцем Кыргызстана, где проживал до 11 лет. В 2002 году он вместе с семьей перебрался в Санкт-Петербург, где позднее познакомился со своей будущей супругой. В июне 2023 года стало известно, что Дмитрий и Екатерина расстались после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.
В октябре 2024 года Бивол потерпел первое поражение на профессиональном ринге, решением судей уступив Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В феврале этого года состоялся реванш, в котором Бивол одержал победу и завоевал престижный титул. Всего на счету 34-летнего боксера 24 победы (12 — нокаутом) в 25 поединках.