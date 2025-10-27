Бывшая жена чемпиона мира по боксу Бивола объявлена в розыск

Дмитрий Бивол является уроженцем Кыргызстана, где проживал до 11 лет. В 2002 году он вместе с семьей перебрался в Санкт-Петербург, где позднее познакомился со своей будущей супругой. В июне 2023 года стало известно, что Дмитрий и Екатерина расстались после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.