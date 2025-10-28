Из нокаута в осознанность: невероятное перерождение Майка Тайсона

История Тайсона — пример того, как сила без контроля превращается в разрушение, а потом — в источник мудрости. Из уличного подростка он стал самым молодым чемпионом мира, из кумира — антигероем, а затем человеком, который смог признать свои ошибки и начать заново. Сегодня его имя снова звучит во всем мире — но уже не в контексте нокаутов, а как символ внутренней дисциплины и способности измениться.