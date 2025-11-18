Блогер Джейк Пол получит за бой с Джошуа более $260 млн

Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года. С тех пор он провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед (7 — нокаутом) при одном поражении. Единственное поражение Пол потерпел в феврале 2023 года раздельным решением судей от британца Томми Фьюри — сводного брата одного из самых известных и успешных тяжеловесов в истории бокса Тайсона Фьюри.