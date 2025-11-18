Блогер Джейк Пол получит за бой с Джошуа более $260 млн

Боксерский поединок, который будет носить статус профессионального, пройдет 19 декабря в Майами.
«Перестаньте спрашивать меня. $267 млн», — написал Пол на своей странице в одной из соцсетей.
Изначально Пол 14 ноября должен был встретиться с чемпионом мира Джервонтой Дэвисом, но против спортсмена был подан гражданский иск. Бывшая девушка Дэвиса обвинила его в избиении, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном лишении свободы, похищении и преднамеренном причинении эмоциональных страданий.
28-летний Джейк Пол в начале июля дебютировал в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) на 14-м месте.
Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года. С тех пор он провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед (7 — нокаутом) при одном поражении. Единственное поражение Пол потерпел в феврале 2023 года раздельным решением судей от британца Томми Фьюри — сводного брата одного из самых известных и успешных тяжеловесов в истории бокса Тайсона Фьюри.
В ноябре 2024 года Джейк Пол единогласным решением судей одержал победу над бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.
36-летний Энтони Джошуа за карьеру одержал 28 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии IBF, WBA, WBO и IBO.