«Единственный, кто интересен». Усик назвал желаемого соперника

«Я планирую вернуться на ринг в следующем году, и Уайлдер — тот соперник, который мне интересен. Он бывший чемпион мира, очень известный и опасный боец, один из лучших тяжеловесов минувшего десятилетия. Пока что с его командой контактов не было, но внутри моей команды мы уже обсудили этот вариант. На данный момент Уайлдер — номер один в моем списке, по сути, единственный, кто меня привлекает», — приводит слова Усика Boxing King Media.