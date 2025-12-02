«Единственный, кто интересен». Усик назвал желаемого соперника

Напомним, в середине ноября Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
«Я планирую вернуться на ринг в следующем году, и Уайлдер — тот соперник, который мне интересен. Он бывший чемпион мира, очень известный и опасный боец, один из лучших тяжеловесов минувшего десятилетия. Пока что с его командой контактов не было, но внутри моей команды мы уже обсудили этот вариант. На данный момент Уайлдер — номер один в моем списке, по сути, единственный, кто меня привлекает», — приводит слова Усика Boxing King Media.
38-летний Усик за профессиональную карьеру не проиграл ни одного боя из 24. Летом 2025 года украинецк в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.
В 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Александр Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.
Также Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров мира по версии портала Give Me Sport. Александр Усик с состоянием в $214 млн располагается на пятой строчке в списке.