Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артур Бетербиев о следующем бое: Спросите у питерского парня

Боксер Артур Бетербиев высказался о перспективах третьего боя с Дмитрием Биволом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россиянин Артур Бетербиев заявил, что для него проведение трилогии с жителем Санкт-Петербурга Дмитрием Биволом является самым приоритетным.

«Когда ждать возвращения в бокс? Спросите у питерского парня — как из больницы выйдет. После этого мне понадобится два-три месяца на подготовку. Подерется ли он? Не знаю», — заявил Бетербиев.

У 40‑летнего Бетербиева на профессиональном ринге 21 победа и одно поражение. В последнем бою в феврале россиянин в реванше проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и утратил звание абсолютного чемпиона мира. В октябре 2024 года Бетербиев побеждал Бивола. На 22 ноября в Эр‑Рияде у Бетербиева был запланирован бой с американцем Деоном Николсоном, который в итоге не состоится. Ранее Бивол сообщал, что перенес операцию на спине.