Артур Бетербиев о следующем бое: Спросите у питерского парня

У 40‑летнего Бетербиева на профессиональном ринге 21 победа и одно поражение. В последнем бою в феврале россиянин в реванше проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и утратил звание абсолютного чемпиона мира. В октябре 2024 года Бетербиев побеждал Бивола. На 22 ноября в Эр‑Рияде у Бетербиева был запланирован бой с американцем Деоном Николсоном, который в итоге не состоится. Ранее Бивол сообщал, что перенес операцию на спине.