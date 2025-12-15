Ричмонд
46-летний Пакьяо планирует провести несколько боев в 2026 году

Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на 2026 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«У меня в планах несколько боев в 2026 году. Ведем переговоры», — передает слова Пакьяо ТАСС.

20 июля Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с Марио Барриосом. Встреча завершилась вничью.

В октябре Мэнни Пакьяо был назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса.

В активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.