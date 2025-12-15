46-летний Пакьяо планирует провести несколько боев в 2026 году

«У меня в планах несколько боев в 2026 году. Ведем переговоры», — передает слова Пакьяо ТАСС.
20 июля Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с Марио Барриосом. Встреча завершилась вничью.
В октябре Мэнни Пакьяо был назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса.
В активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.