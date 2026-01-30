Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог

«Джервонта Дэвис на самом деле является жертвой, и я с нетерпением жду возможности доказать эту шокирующую историю в суде. То, что произошло с моим клиентом в этом деле, выходит за рамки первоначальных обвинений против него и разоблачает уровень преступности, о котором будут говорить еще долго после того, как обвинения с него будут сняты», — приводит слова адвоката боксера Саймона Стекеля Associated Press.