Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог

Накануне Дэвис был помещен под стражу после двух недель поисков в связи с предполагаемым случаем насилия в отношении бывшей девушки, а также незаконном лишении свободы и попытке похищения.
После того как он предстал перед судьей округа Майами-Дейд, Дэвис вышел под залог, сумма которого составила $16 тысяч.
«Джервонта Дэвис на самом деле является жертвой, и я с нетерпением жду возможности доказать эту шокирующую историю в суде. То, что произошло с моим клиентом в этом деле, выходит за рамки первоначальных обвинений против него и разоблачает уровень преступности, о котором будут говорить еще долго после того, как обвинения с него будут сняты», — приводит слова адвоката боксера Саймона Стекеля Associated Press.
Это не первый арест 31-летнего Дэвиса. В июле в СМИ сообщили, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Джервонта Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие — в 2020 и 2022 годах.
Джервонта Дэвис владеет чемпионским поясом WBA в легком весе. На профессиональном ринге американец провел более 30 боев и не потерпел ни одного поражения.