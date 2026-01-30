Ричмонд
Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе американец Джервонта Дэвис вышел под залог после ареста в Майами по обвинению в домашнем насилии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Накануне Дэвис был помещен под стражу после двух недель поисков в связи с предполагаемым случаем насилия в отношении бывшей девушки, а также незаконном лишении свободы и попытке похищения.

После того как он предстал перед судьей округа Майами-Дейд, Дэвис вышел под залог, сумма которого составила $16 тысяч.

«Джервонта Дэвис на самом деле является жертвой, и я с нетерпением жду возможности доказать эту шокирующую историю в суде. То, что произошло с моим клиентом в этом деле, выходит за рамки первоначальных обвинений против него и разоблачает уровень преступности, о котором будут говорить еще долго после того, как обвинения с него будут сняты», — приводит слова адвоката боксера Саймона Стекеля Associated Press.

Это не первый арест 31-летнего Дэвиса. В июле в СМИ сообщили, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Джервонта Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие — в 2020 и 2022 годах.

Джервонта Дэвис владеет чемпионским поясом WBA в легком весе. На профессиональном ринге американец провел более 30 боев и не потерпел ни одного поражения.