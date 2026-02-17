Флойд Мейвезер после бокса: свой бизнес, миллионные доходы и новая жизнь

Флойд Мейвезер официально завершил свою карьеру в 2017 году, одержав 50-ю победу над Конором Макгрегором. На его счету бронза Олимпиады, пять титулов чемпиона мира в разных весовых категориях и статус самого высокооплачиваемого боксера в истории. После ухода из большого спорта он начал новую главу жизни: запустил свой бизнес, стал устраивать выставочные бои, инвестировать в недвижимость, открыл академию бокса в России и продолжил зарабатывать миллионы — уже вне ринга. Мы расскажем, во что вкладывает свое состояние и время Флойд Мейвезер и как ему удается оставаться в центре внимания.
Бизнес-империя «The Money Team»
После ухода из бокса Мейвезер стал развивать собственный бренд The Money Team (TMT) — линейку одежды, аксессуаров и мерча с фирменной символикой. Логотип TMT появился на худи, кроссовках и даже на автомобилях. Бренд популярен среди фанатов хип-хоп культуры и молодежи по всему миру.
В 2018 году он запустил сеть фитнес-клубов Mayweather Boxing + Fitness. Особенность подхода — использование технологий виртуальной реальности (VR): клиенты могут тренироваться с аватаром самого Мейвезера. Клубы открылись в США, Европе, Азии и даже в России. Проект быстро стал прибыльным: абонементы стоят от $100 в месяц, а франшиза доступна инвесторам по всему миру.
Кроме того, Мейвезер владеет сетью стриптиз-клубов Girl Collection в Лас-Вегасе. Заведение стало местом, где он часто бывает, общается с гостями и лично контролирует работу сотрудников. Несмотря на критику, бизнес приносит ему вполне неплохой и стабильный доход.
Недвижимость и цифровые активы
Мейвезер — один из самых успешных инвесторов в сфере коммерческой недвижимости среди спортсменов. По данным Forbes, он владеет более чем 60 объектами в Нью-Йорке, Манхэттене и других крупных городах США. Общая стоимость портфеля превышает 400 миллионов долларов.
Основной доход приходит от аренды: офисные и торговые помещения сдаются в долгосрочную аренду, принося около 25 миллионов долларов в год. Мейвезер не скрывает, что рассматривает недвижимость как главный способ сохранения своего капитала.
В последние годы он также пробует себя в цифровом пространстве: запускал NFT-коллекции, связанные с его боями и образом. Хотя рынок криптоактивов переживает спад, Мейвезер продолжает экспериментировать с новыми форматами монетизации своего бренда.
Выставочные бои и возвращение на ринг
Несмотря на заявление о завершении карьеры, Мейвезер регулярно участвует в выставочных боях. В 2021 году он провел поединок против японского блогера Тенсина Насукавы, в 2022 — против экс-чемпиона UFC Райана Гарсии, в 2023 — против британского инфлюенсера Джейка Пола.
За каждый такой бой он получает от 10 до 20 миллионов долларов, не считая доходов от платных трансляций. Эти бои не идут в официальный рекорд, но позволяют ему оставаться в форме, поддерживать интерес публики и зарабатывать без риска для здоровья.
Личная жизнь: свобода вместо брака
Флойд Мейвезер никогда не был женат. Он неоднократно заявлял, что не хочет связывать себя брачными обязательствами, предпочитая свободные отношения. У него четверо детей от двух женщин: дочь Иянна от Мелиссы Брим, а также трое детей (сыновья Кораун и Зион, дочь Джира) от Джоси Харрис, с которой он был в отношениях около 15 лет.
В 2020 году в его жизни появилась Анна Монро — ведущая танцовщица в его клубе Girl Collection. Их роман длился несколько месяцев, но в конце года пара рассталась. С тех пор Мейвезер не афиширует новые отношения.
Он активно участвует в жизни своих детей: оплачивает обучение, покупает недвижимость, регулярно публикует совместные фото. Особенно близок он с сыном Корауном, который тоже начал заниматься боксом.
Связь с Россией и общественная деятельность
Мейвезер неоднократно выражал симпатию к России. В 2015 году он заключил партнерство с российским предпринимателем Тимофеем Кургиным и открыл Академию бокса Mayweather в Москве. На открытии он лично провел мастер-классы для юных боксеров, дал интервью и пообщался с фанатами.
Он продолжает поддерживать связь с российской аудиторией: публикует посты на русском языке в своих соцсетях, отвечает на комментарии, делится впечатлениями о русской культуре. Его фитнес-клубы планируют расширяться в РФ, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.
Почему он до сих пор на пике славы
Даже на пенсии Мейвезер умеет удивлять. В 2024 году он кардинально сменил имидж, отрастил густую бороду, что вызвало новый виток обсуждений вокруг его персоны. Что говорить, но Мейвезер остается гением саморекламы, превращая каждый свой шаг — будь то выставочный бой с блогером или покупка новой яхты — в медиасобытие.
Его детство, прошедшее в бедности, а однажды едва не закончившееся трагедией (отец прикрылся им как щитом во время перестрелки), закалило в нем железную волю и понимание: надеяться можно только на себя. Его уникальная защита на ринге, за которую он получил прозвище «красавчик», стала метафорой всей его жизни — он выстроил идеальную защиту от растрат, неудачных инвестиций и публичного осуждения.
Флойд Мейвезер перестроил свою жизнь так, чтобы оставаться в центре внимания, не теряя контроля и дохода, даже после официального завершения карьеры. Его успех вне ринга — результат четкой стратегии, благодаря которой он доказал, что чемпион может быть успешен не только в бою на профессиональном ринге, но и в обычной жизни.