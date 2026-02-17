Флойд Мейвезер после бокса: свой бизнес, миллионные доходы и новая жизнь

Флойд Мейвезер официально завершил свою карьеру в 2017 году, одержав 50-ю победу над Конором Макгрегором. На его счету бронза Олимпиады, пять титулов чемпиона мира в разных весовых категориях и статус самого высокооплачиваемого боксера в истории. После ухода из большого спорта он начал новую главу жизни: запустил свой бизнес, стал устраивать выставочные бои, инвестировать в недвижимость, открыл академию бокса в России и продолжил зарабатывать миллионы — уже вне ринга. Мы расскажем, во что вкладывает свое состояние и время Флойд Мейвезер и как ему удается оставаться в центре внимания.