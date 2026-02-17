Цзю шокирован предстоящим боем Тайсона и Мейвезера: Не верю в это

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «Спорт-Экспресса» отрегировал на информацию о бое между членом Зала боксерской славы Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.
«Не верю в это. Даже не представляю себе такой бой. Я люблю цирк, но только когда там выступают циркачи, а не боксеры. Это неправильно. Что это такое? Мейвезер весит 70 кг, а Тайсон — 110−120. Почти в два раза больше. Слово “цирк” хорошо подходит к этому бою. Не понимаю я такого, это несерьезно. Джейк Пол с Тайсоном был хотя бы в одной весовой категории, а тут разница 50 кг. Такое нельзя разрешать делать», — сказал Цзю «СЭ».
Поединок должен состояться 25 апреля в Конго. Об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Копинджер в соцсети.
Тайсон, которому 59 лет, за свою профессиональную карьеру провел 59 боев, выиграв 50 из них (в том числе 44 нокаутом) и потерпев 7 поражений. В 2011 году его включили в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024 года Тайсон встретился с блогером Джейком Полом, уступив единогласным решением судей после 8 раундов.
Мейвезер, 48 лет, завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году. За время своей карьеры он одержал 50 побед (из которых 27 нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.