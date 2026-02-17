Цзю шокирован предстоящим боем Тайсона и Мейвезера: Не верю в это

«Не верю в это. Даже не представляю себе такой бой. Я люблю цирк, но только когда там выступают циркачи, а не боксеры. Это неправильно. Что это такое? Мейвезер весит 70 кг, а Тайсон — 110−120. Почти в два раза больше. Слово “цирк” хорошо подходит к этому бою. Не понимаю я такого, это несерьезно. Джейк Пол с Тайсоном был хотя бы в одной весовой категории, а тут разница 50 кг. Такое нельзя разрешать делать», — сказал Цзю «СЭ».